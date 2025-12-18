Cal y arena para el Alavés: Coudet, muy preocupado por la lesión de Lucas Boyé en la victoria ante el Sevilla

El técnico argentino del conjunto vitoriano elogió la actitud de sus jugadores, celebró la clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey y restó importancia al cambio en la primera mitad de Jonny Otto; pero aseguró que lo de Lucas Boyé, que pidió el cambio a los pocos minutos de salir como revulsivo, tiene peor pinta

Si las caras en la expedición del Sevilla FC eran un poema, el ambiente en el vestuario del Deportivo Alavés era totalmente festivo por haber logrado imponerse por 1-0 al conjunto nervionense en el único duelo entre equipos de Primera división en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. En la rueda de prensa posterior al duelo de este pasado miércoles en Mendizorroza, el técnico del conjunto vitoriano, Eduardo Coudet, celebró la buena segunda parte de su equipo y consideró que hicieron méritos suficientes para meterse en octavos. No obstante, también lamentó el duro peaje abonado con las lesiones de Jonny Otto y Lucas Boyé.

Coudet explica el estado físico de Jonny Otto y Lucas Boyé, lesionados en el Alavés - Sevilla de Copa del Rey

Especialmente preocupante para el técnico del Alavés es lo del delantero argentino. Había salido en el 65' en lugar del joven Aitor Mañas, en el 78' provocó el penalti que un minuto después transformó Carlos Vicente en el tanto del triunfo y pidió el cambio en el 86', dejando su puesto a Jon Guridi tras sentir un fuerte dolor muscular. Mucho antes, al poco de comenzar la primera mitad y también por problemas físicos, el 'Chacho' Coudet ya había tenido que retirar del campo al lateral derecho Jonny Otto, relevado por Protesoni en el 23'.

"El cambio de Jonny fue más por precaución, pero lo de Lucas sí parece algo más complejo. Sin ser una rotura grande algo ha sentido ahí y ha tenido que parar; pero también es el jugador que nos ha dado la jugada de la clasificación. La relación coste-beneficio cuando pierdes a un jugador importante siempre es negativo, pero sí que hay un montón de cosas positivas en este partido", detallaba el técnico babazorro, intentando quedarse con el lado bueno de este triunfo por la mínima contra el Sevilla FC.

Elogios para Protesoni, extensibles a todo el equipo, y preferencias para el sorteo de los octavos de final

"Es un grupo muy solidario que ha mejorado mucho. Es mi satisfacción más grande. Hemos hecho un buen juego, la idea era sostener un montón de cosas que venimos haciendo bien. Hemos sido merecedores de la victoria y creo que lo habíamos merecido un montón de partidos. Si lo sostenemos, el fútbol nos va a devolver alguna injusticia. Los muchachos lo vienen haciendo muy bien. Hacen un gran esfuerzo y son solidarios. Se nos ha visto muy bien como equipo", declaró Coudet, muy contento con todo su equipo; sin querer priorizar unos nombres sobre otros. Así, aunque elogió el nivel de Protesoni, hizo extensiva su felicitación a todos los que jugaron en este duelo de Primeras que acabó con otro K.O. para el Sevilla FC.

"No quiero dejar de resaltarle a (Protesoni), porque está siempre ahí para echarnos una mano en una posición que no es habitual para él. Cuando lo necesitamos, siempre lo hace muy bien y ha sido de los mejores". "Más allá de los nombres, esto consiste en sostener un funcionamiento. Desde la relajación aquí es imposible mientras esté yo. Es la idiosincrasia de este club y en mi equipo tampoco lo negocio. Todos saben que trabajan para estar mejor y saben que intento ser justo", añadió Coudet, quien de cara al sorteo de octavos de final confía en volver a jugar en Mendizorroza. "Yo siempre siempre prefiero jugar en casa".