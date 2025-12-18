El proceso interior de Isco Alarcón en su cambio del Sevilla al Betis: "Unos rinden mejor bajo presión, otros funcionan desde el amor"

La pareja del actual capitán verdiblanco, Sara Sálamo, relata la lucha interior que afrontó el malagueño en esos meses que estuvo sin equipo desde su abrupta salida de Nervión hasta el repentino flechazo de amor en Heliópolis y lo cuenta desde una visión familiar, más centrada en lo personal y alejada de cualquier rivalidad deportiva

La carrera deportiva de Isco Alarcón es una potente historia de vida. Tan fuerte, que su pareja Sara Sálamo la ha llevado a las grandes pantallas. Del malagueño se conoce su inagotable calidad sobre el terreno de juego y un enviable palmarés en el que lucen los mejores títulos a los que puede aspirar un futbolista de elite. Lo que no se había visto hasta ahora es la cara interna de todo ese proceso, un camino por un terreno áspero que va dejando heridad que el jugador se afana en tapar. Su historia, del estrellato al olvido en el Real Madrid a ese potente resurgir en el Real Betis interrumpido por las lesiones después de su nefasto paso previo por el Sevilla FC, se ha contado muchas veces desde el prisma de 'crack' costasoleño. Ahora, además, su familia comparte cómo se viven esos momentos tan tensos de puertas adentro; allá donde las cámaras no pueden acceder para observar qué sucede.

Estrellado en el Sevilla FC y estrella del Real Betis: la complicada historia de Isco Alarcón contada desde el prisma familiar

Sara Sálamo ha vuelto a expresar ese "amor a primera vista" entre Isco y el Real Betis, sin necesidad de decir nada malo del Sevilla FC, porque no va de eso esta historia. Ángels Barceló le había preguntado directamente por esa compleja mudanza entre Nervión y Heliópolis -tras pasar nueve meses sin equipo- en una entrevista en 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER, pero la respuesta de la actriz y directora fue más profunda que la simple rivalidad deportiva. Habla de estado anímico.

"Hay personas que trabajan mejor bajo presión, yo por ejemplo soy así, pero hay otras que funcionan mucho mejor desde el amor. Isco, en el Betis, ha encontrado un equipo que le quiere, que le cuida y donde se ha sentido muy valorado en todo momento", ha explicado. Y es que parece que el futbolista de élite, especialmente si encima destaca entre los de su especie como es el caso de Isco, no tienen derecho a pasar por malos momentos personales o bajones puntuales en el rendimiento laboral. Como si no tuvieran derecho a quejarse.

También va de eso su documental. "Nunca se ha querido mostrar la vulnerabilidad de los deportistas de élite y creo que tiene que ver con una cuestión capitalista. Como cobran mucho, da igual, tira. Hay una parte del documental donde a mí me sorprende la normalidad con la que les infiltran anestesias para que siga trabajando. No me imagino algo así en otro trabajo", ha relatado.

"Tienen una responsabilidad muy grande porque tienen que defender a la institución que les contrata, tienen muchos seguidores detrás y deben corresponder a los valores de esa afición y luego su trabajo los juzgan millones de personas. Para bien o para mal, los endiosan y los entierran en el fango, día sí y día también. Viven en esos extremos y no cualquiera está preparado para soportarlo", añade la pareja del capitán del Betis, quien también hablaba hace unos meses desde un prisma más interior de todo su proceso hasta llegar a la entidad verdiblanca. Antes incluso de saber que el destino le pondría una prueba extra en esa silenciosa lucha interior con tres operaciones de tobillo en un año.

Isco Alarcón: "El Betis fue mi luz en los momentos más oscuros"

"Desde el primer día, el club me sorprendió a todos los niveles. Estoy totalmente enamorado del Real Betis, que ha sido mi luz en los momentos más oscuros. Como todo el mundo, tuve momentos malos donde no salían las cosas y no entendía muy bien el porqué. Miras dentro de ti y piensas qué está pasando, qué estás haciendo mal. Fue la etapa cuando estuve sin equipo y supe reconocer los fallos que había tenido", cuenta sobre la crisis de identidad que Isco decidió afrontar con valentía en ese 'impass' entre su breve etapa en el Sevilla FC y su posterior fichaje por el Real Betis.

"Me alegro de no haber tirado la toalla, de no haber buscado culpables, de no poner excusas, de solucionar los problemas míos conmigo mismo. Estoy muy orgulloso de cómo he sabido salir de esos malos momentos con la ayuda de mi mujer, de mi familia, de mis hijos… La vida no siempre es de color de rosa, pero nunca hay que rendirse", se confesaba Isco Alarcón en una profundísima entrevista con la revista Líbero, mostrando esa cara oculta del fútbolista de élite.