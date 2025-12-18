Carlos Alcaraz se aisla del ruido viendo el Murcia - Betis de Copa del Rey con el corazón dividido: "El equipo de mi tierra y el de mi familia sevillana"

Con todo el mundo hablando de su 'divorcio' con Juan Carlos Ferrero, el tenista de El Palmar realizará el saque de honor en el duelo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que Murcia y Betis librarán en el Estadio Enrique Roca, ante la mejor entrada de su historia

El nombre de Carlos Alcaraz lleva como tendencia a nivel mundial desde que en el mediodía de este pasado miércoles saltase la inesperada noticia de su separación de Juan Carlos Ferrero, el entrenador que le ha conducido hasta la cima del tenis y que se mostró muy sincero al reconocer que a él le habría gustado continuar trabajando juntos. Con todo el planeta hablando de esto, el joven deportista de El Palmar se 'aislará' a ojos de miles de personas, ya que en la noche de este jueves asistirá a ver en directo el duelo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre el Real Murcia, el club de su tierra, y el Real Betis, al que siempre ha tenido mucho cariño por ser el equipo de su abuelo.

Carlos Alcaraz hará el saque de honor en el Murcia - Betis

"Carlos Alcaraz realizará el saque de honor en la previa del Real Murcia - Real Betis de Copa del Rey. El Estadio Enrique Roca de Murcia vivirá un momento histórico con el mejor deportista murciano recibiendo el cariño de su tierra. ¡Gracias, Carlos, por llevar siempre a Murcia y al Real Murcia por bandera!", ha anunciado el club grana en un comunicado en el que expresa su gratitud al tenista, que en ocasiones se ha dejado ver con la camiseta del cuadro pimentonero, sin esconder nunca que desde niño ha simpatizado muchísimo con el Real Madrid y desvelando que su corazón también fue pintado de verdiblanco por su abuelo. "Es el equipo de mi tierra", ha remarcado.

"Iré a verlo porque sigo al Murcia allá donde esté y estando en casa aprovecharé la ocasión. Además, jugará frente al Betis, que también es un equipo muy familiar para mí", reconocía la semana pasada el propio Carlos Alcaraz, recordando sus genes sevillanos durante su asistencia a la gala que cada año organiza el gobierno autonómico y en la que fue premiado como mejor deportista de la Región de Murcia. Al enterarse, el club pimentonero ha movido rápido los hilos para que la visita tenga el carácter que merece una personalidad así: con el saque de honor y el aplauso de las dos aficiones que llenarán el Enrique Roca.

Alcaraz ha relatado en más de una ocasión que parte su familia materna procede de Sevilla y que su abuelo era un fiel aficionado del Betis. En concreto, nació y se crió en el barrio de Triana antes de mudarse con su incipiente familia hasta Murcia por motivos laborales cuando la madre de Carlos era una niña pequeña. En La Manga acabarían echando raíces, pero sin olvidar nunca su procedencia; ya que no sólo llevó a gala ese amor por el verdiblanco que en parte contagió a su nieto, sino que además fue impulsor de la Hermandad del Rocío de Murcia.

Día histórico en el Enrique Roca: Murcia - Betis en Copa, visita de Alcaraz y récord histórico de asistencia

La visita de Carlos Alcaraz será el aliciente extra para un festivo día en el que habrá una entrada histórica en el estadio antes conocido como Nueva Condomina. El Real Murcia también informó en la mañana de este jueves que ha agotado todas sus localidades y ha colgado el 'Sold out' (No hay billetes) para el choque ante un Real Betis con el que le une una relación de amistad.

El coliseo grana tiene un aforo total de 31.406 asientos tras su remodelación del pasado verano y todo apunta a que se batirá el récord establecido en el choque ante el Nàstic de Tarragona del 'play off' de ascenso, con 31.003 espectadores para dejar atrás a la anterior marca: un duelo ante Real Madrid en LaLiga 07/08 que congregó superó por primera vez la barrera de los 30.000 (30.959).