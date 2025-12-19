Marcelo lo tiene claro: "Ficharía a Pedri, tiene cositas del Madrid"

El exjugador blanco repasó su carrera, el presente del fútbol y sorprendió eligiendo al canario como fichaje ideal para el Real Madrid

Marcelo, una de las grandes leyendas recientes del Real Madrid, se sinceró en una charla con el streamer "DjMaRiiO" en la que repasó su trayectoria como futbolista blanco, habló de la actualidad deportiva y dejó una reflexión que no pasó desapercibida. El brasileño, ídolo del madridismo y referente del club durante más de una década, sorprendió al señalar a Pedri como el jugador del Barça que ficharía para el Real Madrid.

De Brasil al Real Madrid: un fichaje que parecía irreal

Marcelo recordó cómo vivió su llegada al club blanco, cuando apenas era un adolescente. “Yo pensaba que era mentira que el Madrid me quisiera”, confesó. El brasileño explicó que un directivo del club viajó para conocerlo y le hizo preguntas que le resultaron extrañas en aquel momento. “Me preguntaba si tenía novia, si quería tener hijos, si estudiaba… Pensaba que no era del Madrid. Luego entendí que lo único que quería era saber cómo era mi familia”, relató.

El lateral también subrayó la importancia del entorno para cualquier futbolista de élite. “La gente que está a tu lado te tiene que saber decir que no. Para un futbolista es muy difícil aceptarlo”, explicó, destacando el papel clave de su mujer y su círculo cercano para mantener los pies en el suelo en una carrera llena de tentaciones.

Enzo, la presión del apellido y la selección española

Marcelo también habló de su hijo Enzo y de su evolución como futbolista. Reconoció que lleva con naturalidad la presión de ser “hijo de”. “Ha crecido dentro del vestuario del Madrid y ahora se está dando cuenta de que lo que ha vivido no es normal”, comentó. Además, valoró positivamente su experiencia con la selección española: “La Selección se ha portado muy bien con nosotros. Tienen mucho cariño por mi hijo. Él decidió y está muy feliz”.

Rivales, Messi, Cristiano y el Mundial

Al repasar los jugadores más complicados a los que se enfrentó, Marcelo no dudó. “Messi era muy pesado. Jesús Navas me lo puso muy complicado y Xabi Prieto también era difícil de defender”, explicó, aunque dejó clara su preferencia: “Yo me quedo siempre con Cristiano. Soy de Cristiano a muerte”.

Sobre el próximo Mundial, el brasileño ve un escenario muy abierto. “Es el primer Mundial en el que todas las selecciones van a llegar muy bien. Francia, Brasil, España… hay unas cinco que pueden ganar”, señaló, destacando el papel de Brasil y la figura de Carlo Ancelotti.

Pedri por delante de Lamine

La frase más comentada llegó al final de la charla. Preguntado por qué jugador del Barça ficharía para el Real Madrid, Marcelo fue directo: “Ahora mismo ficharía a Pedri para el Madrid. Tiene cositas del Madrid”. Una elección que sorprendió, ya que muchos pensarían en Lamine Yamal, pero el exlateral lo tuvo claro: “Creo que Pedri sería mejor fichaje”.