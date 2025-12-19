Manu Carreño pone fecha al adiós de Xabi Alonso en el Real Madrid: "Mientras siga ganando no tienen coartada en el club, pero... No gana crédito"

El futuro de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid estaría marcado por su papel en la Supercopa de España, ante rivales como Atlético Madrid, Barcelona y Athletic Club

De 'match ball' en 'match ball', así es el periplo de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, una vez que la primera mitad de la temporada en el banquillo del Santiago Bernabéu no haya sido el esperado por el Tolosarra, tras su excelente papel en el fútbol alemán a lo largo de las últimas campañas. El exfutbolista del Real Madrid volvía como entrenador a la que había sido su casa tras haber hecho historia en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, sin embargo, todo se ha truncado demasiado pronto.

Aunque los primeros meses fueron realmente buenos, ganándose al madridismo en el Mundial de Clubes con un gran torneo y un estilo propio, el 'Efecto Xabi Alonso' ha ido diluyéndose poco a poco de manera paralela a que las buenas sensaciones iban desapareciendo y las derrotas se iban acumulando.

Xabi Alonso ha perdido la credibilidad

Ganó el Clásico, pero dejó una imagen gris en el derbi y en la Champions, llegando las dudas por parte de la afición... y de la planta noble del Real Madrid. Y es que ahí reside el problema actual del todavía técnico del conjunto blanco, que no acaba de convencer a la directiva.

El Real Madrid ha perdido el liderato de LaLiga, situándose actualmente a cuatro puntos del FC Barcelona. Su idea tampoco acaba de cuajar sobre el terreno de juego, dando muestras algunos futbolistas de que no van a la par de su entrenador. Todo eso ha empezado a ser percibido en el palco y son varios los directivos que tienen el runrún tras la oreja.

Manu Carreño, en Mediaset, explicaba así la situación actual de Xabi Alonso en el Real Madrid, poniéndole fecha, en cierta manera, a su adiós, si no consigue los resultados: "Esa es la intención que tiene el club, que salvo debacle el sábado contra el Sevilla o luego en enero, en el primer partido del año contra el Real Betis, la intención es que Xabi Alonso se mantenga hasta la Supercopa de España".

La Supercopa de España, clave para el futuro de Xabi Alonso

Si los partidos ante Sevilla y Betis serán trascendentales en LaLiga para el técnico del Real Madrid, aún más importante lo será la participación blanca en la Supercopa de España que se disputará en Arabia Saudí, donde se verá cuál es el papel final de los merengues ante FC Barcelona, Athletic Club y Atlético de Madrid. Será entonces cuando la planta noble del Real Madrid, con Florentino a la cabeza, tome una decisión.

Xabi Alonso está ganando partidos ahora, pero no tiene credibilidad ante los ojos de los rectores blancos. Así lo explica Manu Carreño: "El caso es que Xabi Alonso, mientras siga ganando, no tienen la coartada en el club para despedirlo pero, a pesar de seguir ganando partidos, que últimamente lo está haciendo, no gana crédito ni el equipo gana en credibilidad. Sigue estando difícil".

Una opinión del televisivo periodista que va en la línea, también, de lo expuesto por el redactor de ESTADIO Deportivo Rafa Cala en La Prórroga de ESTADIO Deportivo, donde marca también a la Supercopa de España como fecha clave para el futuro de Xabi Alonso. Todos los detalles, en el vídeo que abre esta noticia.