"Lo condiciona todo": Álvaro Benito señala el gran problema del Real Madrid

El analista cree que el equipo repite los errores de la temporada pasada y apunta a la fase defensiva como el origen de todos los males

La victoria del Real Madrid ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza sirvió para aliviar la presión sobre Xabi Alonso, pero no despejó todas las dudas. Al menos, no para Álvaro Benito. El analista fue contundente en El Larguero de la Cadena SER, donde aseguró que el conjunto blanco sigue arrastrando el mismo problema estructural que ya tenía con Carlo Ancelotti y que amenaza seriamente su capacidad para competir contra los grandes de Europa.

Un buen inicio… y un bajón preocupante

Según explicó Benito, el Real Madrid arrancó el partido con señales positivas. “Hubo unos primeros minutos en los que parecía que había aumentado el nivel de agresividad sin balón”, señaló, destacando la presión tras pérdida y la velocidad de circulación en los compases iniciales del encuentro.

Sin embargo, todo cambió tras el gol de Kylian Mbappé. “Después del gol, todo se disipó completamente y a partir de ahí el equipo desapareció”, afirmó. Para el exfutbolista, esa pérdida de intensidad no es puntual, sino una tendencia que se repite partido tras partido y que impide al equipo sostener un dominio real durante los 90 minutos.

Un problema heredado de la era Ancelotti

Benito fue claro al identificar el origen del problema. “Volvió a ser un equipo largo y con desidia, sobre todo en lo que respecta a los dos puntas a la hora de empezar la fase defensiva. Yo creo que eso lo condiciona todo”, explicó. Una reflexión que recuerda directamente a los análisis que se hacían la pasada temporada con Ancelotti en el banquillo.

La falta de implicación defensiva de los atacantes, especialmente en la presión inicial, genera desajustes constantes y obliga al equipo a correr hacia atrás. “A partir de ahí vienen todos los problemas”, insistió Benito, subrayando que no se trata de una cuestión de entrenador, sino de un defecto estructural del equipo.

Exigir más a un equipo lleno de estrellas

El analista reconoció que el Madrid sigue siendo letal a campo abierto. “Claro que puedes hacer daño a la carrera, tienes a los mejores del mundo”, apuntó. Pero cree que eso no puede ser la única vía. “Al Real Madrid hay que exigirle más: que sea un equipo organizado, que domine, que someta y que conceda poco”, remarcó.

Porque lo que ante el Alavés se queda en un susto, ante un rival de máximo nivel puede ser definitivo. “Si te toca un Bayern de Múnich jugando así, hay muy pocas posibilidades de éxito”, advirtió.

Xabi Alonso, sin alternativa real

Pese a las críticas, Benito fue tajante en su defensa del técnico. “Hay que dejar trabajar al entrenador. No veo una alternativa a Xabi Alonso”, concluyó. El problema, para él, no está en el banquillo, sino en un equipo que todavía no ha corregido un defecto que arrastra desde hace más de un año y que, si no se soluciona, seguirá condicionándolo todo.