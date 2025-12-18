Álvaro Benito lanza una crítica a Xabi Alonso: "No hay una idea plasmada de cómo quieres atacar, defender o presionar"

El entrenador del Real Madrid, que podría jugarse el puesto en el duelo ante el Sevilla de este sábado de LaLiga EA Sports, está siendo objeto de crítica por sus decisiones tomadas en el encuentro contra el Talavera, en la Copa del Rey

El Real Madrid consiguió ganar al Talavera en el día de ayer, pero las sensaciones del equipo no mostraron un hilo de tranquilidad, sobre todo en el área de Lunin, ya que los locales llegaron a rematar un total de 16 veces. Por ello, Xabi Alonso valoró el susto que se llevaron en la Copa del Rey, pese a clasificarse a octavos de final. Además, analistas como Álvaro Benito destacaron los detalles del juego del conjunto blanco, como el hecho de desconectarse en distintas fases del partido, lo que le pudo costar dos goles en contra en la segunda parte.

Álvaro Benito apunta al juego del Real Madrid contra el Talavera

De esta manera, Álvaro Benito fue muy claro hablando del juego del conjunto de Xabi Alonso, pese al triunfo contra el Talavera en Copa del Rey: "Yo creo que el Madrid está cada vez más lejos de ser el equipo que Xabi quiere. Él ha intentado implementar esa idea que traía del Bayer Leverkusen, de mucha movilidad, de mucha agresividad tras pérdida y de ser un equipo muy dominante a través del balón, pero la realidad es que el equipo no le sigue. Hoy en Talavera hemos visto fases donde, en lugar de ir a por el tercero para cerrar el partido, el equipo se ha desconectado".

Además, Álvaro Benito coincidió en el mensaje de Manolo Lama, incidiendo en el mal juego del Real Madrid: "Se han estirado las líneas, han permitido que un rival de mucha menor categoría les corra y les genere peligro. Esa falta de constancia y de rigor táctico es lo que más debe preocupar a Xabi, porque parece que los jugadores, o no entienden el mensaje, o físicamente no les da para sostener ese nivel de exigencia durante los noventa minutos. No hay una idea plasmada de cómo quieres atacar, defender o presionar. El primer gol del CF Talavera es un gol que te retrata como organización. Si me das una alternativa que yo piense que puede mejorar a Xabi Alonso como entrenador...".

Álvaro Benito, pesimista con el futuro de Xabi Alonso en el Real Madrid

Álvaro Benito se mostró pesimista con el futuro de Xabi Alonso en el Real Madrid: "A Xabi le hemos visto cómo juega su Leverkusen y lo hace de cine. Vamos a ver si consigue imponer su idea de verdad. Lo veo difícil porque le veo cada vez más lejos de ser ese equipo que vive en el campo del rival, que tiene muchos jugadores por delante de la pelota y que tiene mucha movilidad. Un equipo que se caracteriza por defender la pérdida con agresividad. Todo esto lo que era el Leverkusen de Xabi no se está viendo en el Madrid. Pero es que la alternativa tampoco me dice que la cosa se vaya a solucionar. Aunque ya sabemos que en el Real Madrid hay mucha exigencia".