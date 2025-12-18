El Valencia confirma que la productora del documental de Vinicius quiere llegar a un acuerdo extrajudicial

El club valencianista presentó el pasado 29 de septiembre una demanda contra Conspiraçao Filmes en la que exigía a la productora y a la distribuidora del documental, Netflix, una rectificación ya que en el vídeo se puede leer subtítulos de "mono, mono" cuando la afición del Valencia CF le decía "tonto, tonto", al brasileño del Real Madrid

No ha acabado la polémica entre Vinicius Junior, futbolista del Real Madrid, y el Valencia CF ya que el club valencianista no se quedó de brazos cruzados y presentó una demanda para pedir una rectificación en el documental 'Baila, Vini'. En ese documental se asegura que parte de la afición del Valencia CF le gritaba "mono, mono", tal y como se puede leer en los subtítulos, y no "tonto, tonto". Ese detalle no pasó desapercibido para el club de Mestalla que interpuso una demanda el pasado 29 de septiembre. Ahora ha sido el propio Valencia CF el que ha revelado que la productora, Conspiraçao Filmes, y la distribuidora, Netflix, buscan llegar a un acuerdo extrajudicial.

Javier Solís, director general del Valencia CF, ha aprovechado la Junta General de Accionistas del club para desvelar que tanto la productora y la distribuidora del documental 'Baila, Vini' están intentando llegar a un acuerdo judicial después de que el club haya emprendido vías legales. "La demanda por atentado al honor y falsedades está teniendo su recorrido y se han abierto a buscar un acuerdo extrajudicial. El club se puso a defender a sus aficionados y de una manera u otra habrá una resolución favorable".

En el Valencia CF, por tanto, son muy optimistas con ganar este caso en el cual se busca que la imagen del club y de la afición no quede empañada o dañado por los incidentes ocurridos en los últimos años con Vinicius Junior, futbolista del Real Madrid. El Valencia CF exige se restablezca su derecho al honor y desea que desaparezcan del documental imágenes subtituladas en las que se asegura que la afición del estadio cantó "mono, mono" a Vinicius Junior en lugar de "tonto, tonto".

Los antecedentes que llevaron al Valencia CF a presentar una demanda por el documental de Vinicius

Para poner en contexto, los problemas entre el Valencia CF y Vinicius Junior comenzaron en mayo de 2023 cuando el futbolista del Real Madrid denunció, en medio de un partido, que aficionados del Valencia CF le habían insultado con términos racistas.

Este tema volvió a tener interés cuando el documental que le hicieron a Vinicius Junior añadió un video de una red social el cual se subtituló con insultos racistas al futbolista. El Valencia CF al entender que eso no era así, emprendió medidas legales presentando en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Valencia una demanda contra Netflix y la productora Conspiraçao Filmes.