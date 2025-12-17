La respuesta de Kiat Lim a los abucheos de los accionistas del Valencia: "Así no va a funcionar"

El hijo del propietario del club che afrontó su primera junta como presidente y recibió duras críticas que aseguró entender, recalcando que la solución pasa por buscar "algo más sostenible" para consolidar el proyecto deportivo "con cimientos fuertes"

La Junta General de Accionistas del Valencia sirvió para aprobar con un amplio respaldo del 91,56% las cuentas de la sociedad, que prevé un presupuesto de 102,17 millones para este ejercicio 25/26, sin beneficios ni pérdidas. El capital social controlado por Meriton convirtió en un mero trámite todas las votaciones de aspectos económicos y de gestión del consejo. Pero la noticia estuvo en la presencia del presidente Kiat Lim, que afrontó su primera asamblea en el cargo tras suplir el pasado mes de marzo a Layhoon Chan, y en los abucheos, críticas y reproches que recibió por parte de varios de los accionistas presentes.

No faltaron referencias a la "deriva deportiva" del equipo y se puso también el foco en la falta de debate sobre permanecer en el actual Mestalla o marcharse al Nou Mestalla. Todo ello en un largo turno de preguntas que duró unas dos horas, en medio del cual intervino el propio Kiat Lim para hacer una reflexión. “Todas las preguntas han sido declaraciones. Su frustración es comprensible y lo acepto. Cometemos errores en la posición en la que estamos y por eso estamos aquí. Podéis sacudir la cabeza todo lo que queráis, pero queremos lo mismo. Todo lo que yo diga va a ser una mentira antes de que yo hable, no tiene ningún sentido argumentar de esta manera. Decís que somos irrespetuosos, pero permito que vengan todos a esta junta, es un hecho en relación con el pasado. Me gustaría saber que si habéis demostrado lo que estoy diciendo”, señaló.

Sin un economista en el consejo

Otras cuestiones que trasladaron los accionistas fueron relacionadas con el ámbito económico, que se trasladaron por escrito y se responderán de la misma manera en los próximos siete días. Pero uno de los intervinientes manifestó su descontento en este sentido al considerar una falta de respeto que no haya un economista en el consejo para una aprobación de cuentas anuales.

Tampoco faltaron insultos e incluso una comparación con los nazis que hizo intervenir a Germán Cabrera, secretario del consejo, para pedir respeto, así como gritos para increpar al presidente de la Asociación del Pequeño Accionista del Valencia, Vicente Vallés, a quienes varios accionistas acusaron de "vendido". El propio Vallés apuntó sus críticas hacia Carlos Corberán, del que dijo que es “un entrenador para la escuela, para dar clases”.

No basta con mirar al mercado de enero

También Kiat Lim se refirió al tema deportivo para comprender una vez más en enfado de los presentes por la marcha del equipo. “Estoy de acuerdo con ustedes, el resultado es malo y entiendo que todo el mundo esté frustrado, ¿pero pensáis que no nos afecta? Por supuesto. Voy a dar mi opinión personal mirando al futuro. Requerimos algo mas estructurado de abajo a arriba. Hemos visto a otros gastar dinero, cambiar de entrenador constantemente y el resultado de todos estos ejercicios no ha sido positivo y buscamos algo más sostenible, que dure más y se consolide el equipo deportivo con cimientos fuertes. Pensar en la próxima ventana de traspasos no es suficiente, tiene que ser sostenible y queremos más fortalezas”, explicó.

Previamente, en su discurso inicial, el hijo del dueño del club, Peter Lim, trazó un ambicioso objetivo de cara al futuro. "Volver a las competiciones europeas debe ser un objetivo para el club. Estamos convencidos de que vamos por el camino correcto, y el nuevo estadio nos dará el impulso necesario para hacerlo realidad", señaló, poniendo de ese modo el foco en le beneficios del Nou Mestalla.

Lo que opina Kiat Lim de los insultos

Por otro lado, Lim dijo que los insultos no le importan. “No hago las cosas para que me aplaudan, estoy aquí como una persona. Tenéis derecho a gritar y a no tener contestaciones constructivas, pero esa no es la manera de tener una conversación productiva ya no solo conmigo, sino con nadie. Podéis llamarme mentiroso, tenéis derecho, pero no va a funcionar para que el club tenga buenos resultados. Queremos hacer las cosas de manera constructiva. Estamos tratando de adoptar y recoger un ‘feedback’, pero con estas sesiones es difícil, pero vamos a seguir adelante. No me lo tomo personalmente aunque sea difícil. No tenéis que apoyarme a mí, quiero el apoyo al equipo”, destacó, añadiendo que el traslado al nuevo estadio es un debate que tendría que haberse dado en 2004 o 2005. “Tenemos confianza en que este nuevo estadio va a ser un éxito”, sentenció sobre el Nou Mestalla.