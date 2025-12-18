El Valencia llama a la puerta de otro delantero por si no se desbloquea Umar Sadiq

El club valencianista tiene como prioridad en el mercado de fichajes de enero, que se abre en unas semanas, el incorporar a un delantero centro. El nigeriano de la Real Sociedad es el favorito, pero la nueva dirección deportiva no descarta la incorporación de otro jugador en caso de que el africano se convierta en imposible

El Valencia CF ya mira al mercado de fichajes de invierno en donde tiene como principal objetivo el fichar a un delantero centro que mejore el equipo que entrena Carlos Corberán. El técnico del club de Mestalla desea la vuelta de Umar Sadiq, tal y como quiso durante el pasado verano, pero la nueva dirección deportiva que ha construido el CEO, Ron Gourlay, está abierta a incorporar a otro delantero en caso de que la Real Sociedad no ponga facilidades en la operación se desbloquee la operación por el nigeriano que no entra en los planes del club txuri-urdin.

El Valencia CF sigue la pista de Thijs Dallinga, delantero del Bolonia

No hay mucho misterio en estos momentos, el Valencia CF busca un delantero, Umar Sadiq ya sabe que es el favorito porque así se lo ha comunicado el club de Mestalla a su entorno más cercano en las últimas semanas y la Real Sociedad espera acontecimientos y una oferta que satisfaga sus exigencias económicas. No ha cambiado absolutamente desde el verano pasado cuando se rompieron las negociaciones a última hora y el Valencia CF, ante el temor de quedarse sin un delantero, se lanzó por Lucas Beltrán.

Con esta tesitura, el Valencia CF tiene como prioridad a Umar Sadiq que, aunque ha jugado en las últimas semanas en el primer equipo, no cuenta para la Real Sociedad, pero la dirección deportiva del club valencianista peina el mercado y se ha fijado en otros jugadores por su el fichaje del nigeriano no se desbloquea.

Así pues, el Valencia CF está siendo de cerca a Thijs Dallinga, delantero del Bolonia, el cual gusta según ha informado Plaza Deportiva. El delantero neerlandés, de 25 años, juega actualmente en el Bolonia, de la Serie A de Italia, que en el verano de 2024 pagó unos 15 millones de euros al Toulouse de la Ligue 1 de Francia para hacerse con sus servicios.

Lo que ocurre con Thijs Dallinga es que el delantero no está terminando de tener continuidad en el Bolonia y es por ello que el club italiano está abierto a que salga en calidad de cedido lo cual encaja dentro de los parámetros económicos que maneja el Valencia CF. Thijs Dallinga, en esta temporada, acumula 748 minutos disputados, repartidos en 20 partidos, pero tiene buenas cifras ya que ha marcado 3 goles y ha dado 4 asistencias.

Con todo, el objetivo número 1 del Valencia CF en el mercado de fichajes es Umar Sadiq con el que Carlos Corberán, actual entrenador del Valencia CF, acabó muy contento al final de la temporada pasada ya que el nigeriano, en la mitad de campaña que estuvo, marcó 6 goles en los 19 partidos que disputó.