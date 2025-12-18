Carlos Corberan no descarta aún a Danjuma: "Es duda, vamos a ver qué sensaciones tiene"

El entrenador del Valencia CF ha comparecido en rueda de prensa antes del partido que va a disputar su equipo este viernes contra el RCD Mallorca, señalando que va a estar pendiente del neerlandés hasta última hora

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, ha comparecido ante los medios de comunicación, antes de que su equipo se enfrente este viernes al RCD Mallorca en partido correspondiente a la jornada 17 de LaLiga. Un partido vital en el que miden fuerzas dos equipos que están luchando por la permanencia en Primera división.

Carlos Corberán ha comenzado analizando el estado en el que se encuentra su equipo. "Los resultados no son los que queremos tener. En los últimos cinco partidos de LaLiga he visto una mejoría. Hay que darle continuidad con él. En todos ellos he visto al equipo con capacidad de reacción, entendiendo el partido. Superando las dificultades. Veo al equipo implicado, con entrega y compromiso. Sabemos que tenemos que mejorar, somos conscientes de que esta mejoría en el juego debe mejorar en resultados".

El entrenador del Valencia CF ha sido preguntado por las quejas de Jagoba Arrasate, técnico del RCD Mallorca, que ha manifestado que no ha tenido tiempo de preparar el partido. "Las circunstancias son las que son. Ya lo dije hace dos semanas. Ellos cuentan con dos horas más que nosotros, no es mucho por suerte. Esperando a ver cómo están los jugadores. No requiere más que adaptación porque nuestro deseo y ganas suplirán las carencias de mañana".

Corberán no descarta a Danjuma para el partido contra el RCD Mallorca

Por otro lado, Corberán no ha descartado a Danjuma, que tiene unas molestias en el tobillo izquierdo por el cual no pudo jugar el partido de Copa del Rey contra el Sporting de Gijón. "Todavía es duda vamos a ver qué sensaciones tiene. Cömert sigue siendo baja y Dimitrievski también es baja. Lucas Beltrán tiene un proceso gripal con afectación estomacal, ya veremos".

El entrenador del Valencia CF se ha alegrado de la vuelta de Diakhaby. "Tárrega tiene un golpe de la Copa. Luego valoraremos. Somos conscientes de que lo mejor de Diakhaby no va a ser inmediato aunque él puede suplir eso con su mentalidad. Veremos las opciones para empezar y para acabar el partido".

A continuación, ha hablado de en qué situación esta Dani Raba. "Nunca preveo un escenario malo para cada jugador y las actuaciones buenas ayudan al futbolista, pero nosotros sabemos de su capacidad. Es positivo ver el rendimiento de Dani del otro día. Su implicación y su trabajo son máximas.

Corberán no quiere hablar del mercado de fichajes de invierno ni del futuro

Carlos Corberán ha dicho que no le preocupa el mercado de fichajes de invierno. "El mercado me queda lejos del foco y estoy centrado en mañana".

Ha manifestado que le pide al año 2026 seguir luchando. "Lo que pido al 2026 es seguir luchando tras los golpes. Rebelarse ante la adversidad. Y darle a la afición lo que merecen por lo que siempre nos dan".

Y, por último, Carlos Corberán no ha querido entrar a valorar sobre que Kiat Lim y Ron Gourlay hablaran de Europa como en objetivo futuro del Valencia CF. "Me lo tomo con que tenemos que ganar al Mallorca y soy consciente de que tenemos que hacer un esfuerzo porque va a ser complicado. Me centro en preparar el partido".