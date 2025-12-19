Laporta estalla contra el Real Madrid: "Tienen un bodrio de televisión desde el que vomitan mentiras"

El presidente del FC Barcelona aprovechó la cena de Navidad del club para lanzar un duro discurso contra el eterno rival y su tratamiento del ‘caso Negreira’

Joan Laporta volvió a elevar el tono en su enfrentamiento público con el Real Madrid y Florentino Pérez. El presidente del FC Barcelona aprovechó la tradicional cena de Navidad del club, celebrada en el Palau Blaugrana, para cargar sin ningún tipo de rodeos contra el eterno rival, al que acusó de liderar una campaña de desprestigio constante contra la entidad azulgrana.

Durante su discurso ante las plantillas de las secciones profesionales, los cuerpos técnicos y los empleados del club, Laporta se mostró especialmente duro con el canal oficial del Real Madrid. “Practican el cinismo y una prepotencia desmesurada; disponen de un bodrio de televisión desde el que vomitan mentiras e intoxican de manera constante y permanente”, sentenció.

Un discurso de desahogo en plena guerra dialéctica

El presidente azulgrana reconoció que necesitaba “desahogarse un poco” tras los últimos acontecimientos relacionados con el ‘caso Negreira’ y las declaraciones procedentes desde Madrid. Laporta defendió que el crecimiento institucional y deportivo del Barça también genera reacciones externas difíciles de gestionar. “Esta dimensión que hemos alcanzado genera envidias, y estas se gestionan muy mal por parte de quienes, utilizando malas artes, se saltan todos los códigos de conducta, éticos y morales”, afirmó.

Sin citar explícitamente al Real Madrid, Laporta dejó claro el destinatario de sus palabras. “Son los artífices de campañas de desprestigio permanentes contra nuestro escudo y nuestras esencias. Y esto no lo vamos a permitir”, añadió, antes de acusar a esos sectores de “confundir el poder con el despotismo no ilustrado”.

Continuidad del mensaje contra el relato de Madrid

Las palabras de Laporta en la cena de Navidad no son un episodio aislado. En los últimos días, el presidente del Barça ya había respondido con dureza a Florentino Pérez, al que acusó de sufrir “barcelonitis aguda” por su insistencia en el ‘caso Negreira’.

También en una entrevista con TVE, grabada semanas atrás, Laporta defendió la actuación del club y negó cualquier irregularidad. “Hemos aportado pruebas en el juzgado de que había informes y nadie ha aportado pruebas de que hayamos comprado árbitros, porque no ha sucedido”, aseguró.

Mensaje interno y guiño al futuro

Más allá del ataque al Real Madrid, Laporta quiso lanzar un mensaje de unidad interna y optimismo. Destacó el compromiso de los trabajadores y deportistas del club y defendió el modelo asociativo del Barça, así como su vinculación con la cultura catalana. Además, dejó un mensaje con aroma electoral: “Me gustaría seguir viéndoos las próximas Navidades aquí celebrando los éxitos del Barça”, concluyó antes de cerrar con un “Visca el Barça y visca Catalunya”.