Lewandowski se reúne con el Chicago Fire ante el interés por su fichaje

El delantero del Barcelona ha mantenido una reunión con Gregg Berghalter, director deportivo de la entidad, con el objetivo de tratar su llegada a la MLS, ya que acaba contrato con el conjunto de Hansi Flick en junio de 2026

El futuro de Lewandowski es una de los temas que más noticias provoca en torno al Barcelona. La entidad azulgrana es consciente de que el delantero dice adiós a su contrato el próximo mes de junio de 2026 y podría firmar y salir del equipo de manera gratis. Ante esta situación, equipos de todo el mundo ya se están moviendo para lograr su fichaje, como es el caso del Chicago Fire. Además, desde Polonia apuntaban que el jugador de 37 años ya está buscando casa en Miami, por lo que su salida del conjunto de Hansi Flick podría tomar forma.

La MLS trabaja en la llegada de Lewandowski el próximo verano

La carrera deportiva de Lewandowski podría continuar en la MLS y, concretamente en el Chicaco Fire. En este sentido, tal y como ha informado Mundo Deportivo, el director deportivo de la entidad, Gregg Berhalter, mantuvo una reunió con Lewandowski y su representante, Pini Zahavi, para "tantear su fichaje de cara a la próxima temporada, una vez que quede desvinculado del Barça". Además, la misma fuente apunta que el club le "reportaría ingresos extra por su vínculo con diferentes marcas estadounidenses". Sin embargo, esta información llega en el momento en el que la llegada de Vlahovic al conjunto de Hansi Flick se enfría, por lo que la directiva azulgrana sigue manejando todos los escenarios posibles, además consciente de que Rashford finaliza su vínculo con el club a final de temporada, cuando concluye la cesión que firmó el Barcelona con el Manchester United.

Por ello, cada vez queda menos para que el futbolista polaco sea libre para firmar con un nuevo club. No obstante, el mismo medio citado anteriormente destaca que Lewandowski "no tiene aún prisa en decidir su futuro y esperará algunos meses para tomar una decisión". De esta manera, el delantero de 37 años, que viene de ser baja esta semana ante Osasuna y Guadalajara, seguirá pendiente de todas las ofertas que lleguen por su fichaje, ya que su rendimiento en el Barcelona ha llamado la atención a diferentes clubes del mundo. Sin embargo, la irrupción de Ferran Torres en este arranque de temporada le está dejando en un segundo plano en los últimos encuentros. No obstante, el internacional con Polonia ha firmado ocho goles y una asistencia en lo que llevamos de temporada en LaLiga, siendo una de las piezas importantes de Hansi Flick en la plantilla.

Los datos de Lewandowski esta temporada con el Barcelona

Lewandowski comenzó la temporada oficial sin poder estar físicamente al 100%, lo que le hizo perderse el estreno en LaLiga ante el Mallorca y ser suplente en los dos próximos, frente al Levante y Rayo Vallecano. Sin embargo, el delantero volvió a ver puerta contra el Valencia, por partida doble, además de ante el Oviedo y Real Sociedad. No obstante, las molestias musculares le volvieron a dejar apartado de los terrenos de juego en el mes de noviembre, donde se perdió el Clásico. Tras ello, recuperó poco a poco la forma y fue titular en Balaídos, haciéndole un hat-trick al Celta de Vigo, sumado al tanto al Athletic Club en la vuelta del Spotify Camp Nou.