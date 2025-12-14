El Barça enfría la opción Vlahovic como sustituto de Lewandowski

El delantero de la Juventus está en la agenda azulgrana, pero su rendimiento, su salario y una lesión importante enfrían su candidatura

El Barcelona se acerca a un momento clave para definir quién liderará su ataque en el corto y medio plazo. Con Ferran Torres consolidándose como una alternativa real y el rendimiento de Robert Lewandowski en claro descenso, la dirección deportiva trabaja en escenarios para el futuro del ‘9’. En ese contexto apareció el nombre de Dušan Vlahović, pero con el paso de las semanas las dudas no han dejado de crecer.

El dilema del relevo de Lewandowski en el Barça

La situación de Lewandowski es uno de los grandes debates internos del club. El polaco sigue siendo un referente, pero su impacto ya no es el mismo y la sensación en los despachos es que su continuidad más allá del corto plazo está cada vez más en cuestión. Mientras tanto, Ferran Torres ha dado un paso adelante. Sus cifras, especialmente si se analizan por minutos jugados, están al nivel de delanteros centro de primer nivel en Europa, algo que refuerza la idea de construir el ataque alrededor de un perfil más móvil y menos dependiente del área.

En ese proceso de análisis apareció Vlahović. El delantero serbio, de solo 25 años, fue ofrecido desde Italia como una opción de mercado interesante por edad y experiencia, con contrato en la Juventus hasta junio de 2026 y la posibilidad de quedar libre este verano. El Barça estudió su perfil y realizó un seguimiento directo, con Bojan Krkic atento a su evolución, pero el convencimiento nunca fue total.

Rendimiento discreto y un salario que pesa

Los números del serbio esta temporada no ayudan a despejar las dudas. Seis goles en 17 partidos oficiales con la Juventus son registros correctos, pero insuficientes para justificar una apuesta fuerte por parte del Barcelona, especialmente teniendo en cuenta su salario, que ronda los 12 millones de euros netos por temporada. Una cifra completamente fuera de los parámetros actuales del club, incluso en un hipotético escenario de llegada a coste cero.

Además, el contexto deportivo tampoco invita al optimismo. Vlahović no está siendo el delantero determinante que se esperaba en Turín y su progresión parece haberse estancado, algo que en el Barça se observa con cautela.

Una lesión que complica todavía más su candidatura

A todo ello se suma un contratiempo importante. Hace dos semanas, el delantero serbio cayó lesionado durante un partido de Serie A ante el Cagliari. Tras un intento de disparo, se desplomó con evidentes gestos de dolor y tuvo que abandonar el terreno de juego. Las pruebas confirmaron una lesión de alto grado en la unión músculo-tendinosa del aductor largo izquierdo, un problema que podría dejarle fuera de los terrenos de juego hasta tres meses.

Este escenario ha terminado de enfriar el interés azulgrana. Mientras tanto, el Milan avanza posiciones y se perfila como su destino más probable. En el Barça, Vlahović pierde peso en la lista y el debate sobre el futuro del ‘9’ sigue abierto, con más interrogantes que certezas.