El Barça no quiere riesgos y pone en marcha la renovación de Flick

El club blaugrana ya trabaja en una ampliación de contrato para evitar que el técnico alemán afronte el próximo curso con solo un año por delante

Movimiento estratégico del FC Barcelona pensando en el medio plazo. El club blaugrana ha iniciado contactos para ampliar el contrato de Hansi Flick y blindar su continuidad hasta, al menos, junio de 2028. La intención es clara: evitar que el entrenador alemán arranque la próxima temporada con un solo año de contrato y dar estabilidad a un proyecto que cuenta con el respaldo total de la directiva.

Según informa Bild, la dirección deportiva encabezada por Deco considera prioritario cerrar esta renovación cuanto antes. Flick tiene contrato actualmente hasta 2027, pero en el club no quieren repetir escenarios pasados en los que el técnico trabajaba con el futuro en el aire. La propuesta pasa por una ampliación de solo una temporada, una fórmula que encaja con la filosofía del propio entrenador, poco amigo de compromisos largos.

Flick, un proyecto de consenso en el Barça

La apuesta por Hansi Flick ha sido uno de los grandes aciertos de Joan Laporta en su segundo mandato. El técnico alemán ha logrado revitalizar al equipo en un contexto económico muy limitado, con una inversión mínima en fichajes y una clara apuesta por el talento joven de la cantera. Los resultados han acompañado y el Barça ha vuelto a situarse en el escaparate europeo.

Más allá de los títulos y los números, en el club valoran especialmente la gestión del vestuario y la evolución colectiva del equipo respecto a la etapa anterior. Flick ha mejorado registros, ha potenciado a futbolistas jóvenes y ha devuelto competitividad a un Barça que parecía atrapado en la transición. Por eso, su figura se considera transversal y clave.

En este sentido, la directiva quiere dejar atada su continuidad antes de que el calendario político del club entre en ebullición. La idea es que Flick sea una figura de consenso, independientemente de quién gobierne el Barça en el futuro.

Deco, Zahavi y la hoja de ruta deportiva

Las conversaciones ya se han producido. Según las informaciones llegadas desde Alemania, la reciente reunión en Barcelona entre Joan Laporta y Pini Zahavi, agente de Flick, sirvió para empezar a encauzar esta ampliación contractual. No sería la primera vez que el alemán renueva por solo un año, ya que en mayo del curso pasado aceptó una fórmula similar.

Flick siempre ha sido claro en este punto. No le gustan los contratos largos y ha deslizado en más de una ocasión que el Barça podría ser su última experiencia en los banquillos. Aun así, se siente cómodo en Barcelona, cuenta con el respaldo del vestuario y mantiene una relación fluida con Deco, que prioriza trabajar con estabilidad y planificación.

Esa planificación pasa también por el próximo verano, donde el club deberá afrontar decisiones importantes. La casi segura salida de Robert Lewandowski obligará a buscar un nuevo delantero centro y Flick ha insistido en reforzar la defensa, debilitada tras la salida de Íñigo Martínez. La renovación del técnico, en este contexto, es vista como el primer paso para construir el siguiente capítulo del proyecto blaugrana.