Una nueva norma de LaLiga facilita la renovación de Lewandowski

Los recientes cambios en el control económico de LaLiga han generado un nuevo escenario para el FC Barcelona. Una modificación clave del reglamento permite al club replantearse el futuro de Robert Lewandowski y mantiene abierta la opción de que el delantero polaco siga una temporada más en el Camp Nou

La planificación deportiva del FC Barcelona para la próxima temporada ha recibido un inesperado balón de oxígeno. LaLiga presentó este miércoles las nuevas normas de control económico aprobadas semanas atrás, y entre ellas destaca una modificación que puede resultar decisiva para resolver uno de los grandes interrogantes del club: el futuro de Robert Lewandowski.

El delantero polaco termina contrato el 30 de junio del próximo año y, hasta ahora, su continuidad estaba condicionada casi exclusivamente por la delicada situación financiera del Barça. Sin embargo, la entrada en vigor del nuevo artículo 103 del reglamento introduce una excepción que cambia el escenario. A partir de ahora, cada club podrá renovar a un jugador de su plantilla sin importar si supera o no el límite de coste salarial, siempre que se cumpla una condición clave: el nuevo contrato no puede exceder el 8% del ‘Límite de Coste de Plantilla’. La norma no establece restricciones por edad y solo puede aplicarse a un futbolista por plantilla, lo que convierte a Lewandowski en un candidato evidente para acogerse a esta vía excepcional.

El impacto de esta medida es relevante para el Barcelona, que lleva varias temporadas maniobrando con estrechos márgenes financieros. A diferencia de otros mecanismos anteriores, esta renovación no exige liberar masa salarial previa, aunque sí implica una compensación futura en términos de ‘fair play’.

El encaje salarial de Lewandowski

Actualmente, Lewandowski percibe un salario base cercano a los 20 millones de euros brutos por temporada. Tomando como referencia el último límite salarial fijado por LaLiga al Barça, situado en algo más de 351 millones de euros, el sueldo del delantero representa alrededor del 5,6% del total permitido. Es decir, se encuentra dentro del margen exigido por la nueva normativa.

Eso sí, la letra pequeña del reglamento introduce un matiz importante: el margen de ‘fair play’ generado por esta operación deberá devolverse en la temporada siguiente a la ampliación del contrato. En la práctica, esto obliga al club a planificar con antelación para no hipotecar ejercicios futuros.

Además, LaLiga ha abierto la puerta a otra posibilidad complementaria: la reducción de salarios en jugadores veteranos. A partir de ahora, los clubes podrán ajustar los sueldos de futbolistas mayores de 36 años, 38 en el caso de los porteros, siempre que la rebaja no sea considerada excesiva. Una opción que encajaría con el perfil de Lewandowski y con la necesidad del Barça de equilibrar cuentas.

Una reunión clave con Laporta y Deco

En paralelo a los cambios normativos, el futuro del delantero ya se ha empezado a discutir en los despachos. Según informó Sport, el agente del jugador, Pini Zahavi, se reunió recientemente con Joan Laporta en Barcelona. En ese encuentro, el representante trasladó la voluntad del futbolista de continuar una temporada más como azulgrana.

La respuesta del presidente fue cautelosa. Laporta dejó claro que la decisión definitiva se tomará al final del curso, una vez evaluados el rendimiento deportivo, el estado físico del jugador y las opciones que ofrezca el mercado. Posteriormente, fue Deco quien profundizó en el análisis deportivo y contractual en una reunión con Zahavi, sentando las bases de un escenario todavía abierto.

Pese a la nueva normativa favorable, la continuidad de Lewandowski no está garantizada. El delantero ha arrastrado problemas físicos esta temporada y su edad obliga a valorar cuidadosamente su impacto a medio plazo. Además, cualquier renovación pasaría casi con total seguridad por una rebaja salarial, un punto clave para que la operación sea viable.