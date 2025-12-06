La decisión del Barça con Lewandowski se calienta mientras aparece una nueva opción sobre la mesa

El conjunto dirigido por Hansi Flick no descarta ampliar el contrato del delantero internacional con Polonia un año más si mantiene el nivel demostrado en los últimos partidos, sabiendo que firmó su última renovación hasta junio de 2026

El futuro de Lewandowski sigue dando de qué hablar en el Barcelona. El jugador sigue sin tomar una decisión y la entidad tampoco tiene cerrada la idea con el internacional con Polonia. Sin embargo, el conjunto culé podría renovar el contrato del futbolista un año más, teniendo en cuenta que el actual acaba en junio de 2026. Todo ello, dependiendo del rendimiento del futbolista, que está teniendo luz verde en los últimos encuentros con Hansi Flick, pese a las buenas sensaciones y datos que está dejando Ferran Torres, su competencia en la delantera culé.

La renovación de Lewandowski se plantea en el Barcelona

De esta manera, el Diario Marca ha informado que el Barcelona no descarta que Lewandowski "pueda seguir una temporada más en la entidad culé si mantiene el nivel mostrado en estos primeros meses de la 25-26". En este sentido, el rendimiento del delantero polaco en los próximos partidos de esta campaña será clave en torno a la decisión de la entidad culé. Mientras tanto, Hansi Flick sigue confiando en el jugador de 37 años, que está siendo titular en los últimos encuentros, pese al buen momento de forma de otros como Ferran Torres, que viene de hacerle gol al Atlético de Madrid en la victoria de los azulgrana ante los de Simeone en el Spotify Camp Nou. Por otro lado, Deco, director deportivo del Barcelona, apuntó en el día de ayer los detalles en torno al futuro de Lewandowski: “Robert si pudiera volver en el tiempo… es un grandísimo jugador, el año pasado fue el que marcó más goles, este año estando lesionado es de los que más ha marcado, pero no es momento de hablar de esto, está todo abierto”.

En este sentido, Jan Urban, seleccionador de Polonia, también habló, en una entrevista a Food Truck, de la figura de Lewandowski, que está siendo una de las noticias más destacadas por los rumores de su futuro: "Lewandowski es un profesional completo, un verdadero profesional y un ejemplo para todos. Ronaldinho o Ronaldo no aceptarían vivir como él. También es una cuestión de educación. Pese a no conocerlo hasta ahora, sin embargo, lo que vi fue lo mismo que vi desde la distancia: una exigencia increíble hacia sí mismo, profesionalismo y, sobre todo, lo que hace casi a la perfección: terminar la acción y marcar goles. Es un futbolista de primerísimo nivel por lo que se exige a si mismo".

Lewandowski mantiene el nivel pese a la competencia con Ferran Torres

Lewandowski viene de ser importante en el Barcelona en el último mes de noviembre. El jugador de 37 años, tras estar apartado de los terrenos de juego hasta tres partidos por su lesión, hizo un hat-trick contra el Celta de Vigo y fue uno de los goleadores en la victoria del conjunto de Hansi Flick ante el Athletic Club. Además, el delantero repartió una asistencia en el triunfo ante el Alavés, también en el Spotify Camp Nou. Por ello, hoy tiene por delante, frente al Betis, una nueva prueba de fuego ante un rival que viene de ganar al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, incluso con bajas importantes.