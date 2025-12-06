Dos regresos en la convocatoria del Barça para visitar al Betis

Buenas noticias para Hansi Flick, que recupera a Frenkie de Jong y Fermín para la lista de cara al encuentro de esta tarde contra el conjunto de Manuel Pellegrini en La Cartuja, por lo que la enfermería de la plantilla azulgrana se va vaciando

El Barcelona encara en el día de hoy un importante encuentro ante el Betis en La Cartuja, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports. Para ello, Hansi Flick ha recuperado dos piezas claves de la plantilla como son Frenkie de Jong y Fermín, que han recibido el alta médica y han vuelto a la convocatoria del partido de esta tarde frente a los de Manuel Pellegrini. De esta manera, ambos podrían entrar en el once inicial del conjunto culé, aunque el centrocampista holandés podría partir con más opciones de ser titular junto con Pedri y Eric García.

La lista de Hansi Flick para jugar en La Cartuja

El Barcelona ha hecho oficial la convocatoria de Hansi Flick de cara al partido de esta tarde contra el Betis en La Cartuja, que queda formada de la siguiente manera: Joan Garcia, Szczesny, Aller, Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric Garcia, Jofre, Pedri, Casadó, Fermín, De Jong, Bernal, Dro, Tommy, Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford, Roony. De esta manera, podemos destacar, en primer lugar, el regreso del centrocampista holandés, que no fue incluido en la lista para disputar el encuentro ante el Alavés en el Spotify Camp Nou por motivos personales, además de ser baja para la visita del Atlético de Madrid por un proceso febril. Por ello, el jugador apunta a entrar directamente al once inicial, siendo una de las piezas claves de Hansi Flick en el esquema y en la plantilla.

Por otro lado, Fermín ha recibido también el alta médica y luz verde para ser uno más de la expedición del Barcelona para el choque ante los de Manuel Pellegrini. En su caso, el jugador onubense sufrió unas molestias tras la derrota ante el Chelsea y tuvo que ser baja ante los de Coudet y Simeone. La titularidad de Fermín es más cuestionable, pese a la dura lesión que ha sufrió Dani Olmo el pasado martes contra el Atlético de Madrid. Sobre ello habló Hansi Flick en la rueda de previa al partido contra el Betis, enfocándose en el jugador andaluz: "Dispondrá de minutos, pero de inicio no estoy seguro. Dani estaba a muy buen nivel, pero estas cosas pasan y habrá que gestionarlo". Por ello, todo parece indicar que Eric García parta como titular en el centro del campo junto con Pedri y Frenkie de Jong en La Cartuja.

Las bajas del Barcelona para enfrentarse a los de Manuel Pellegrini

De esta manera, queda confirmada la baja de Ronald Araujo, que pidió tiempo para poder recuperarse anímicamente tras su último encuentro, ante el Chelsea de UEFA Champions League, donde vio la tarjeta roja minutos antes de terminar la primera parte. Además, Hansi Flick cuenta con la ausencia mencionada anteriormente de Dani Olmo, por su luxación en el hombro izquierdo. Por último, el Barcelona sigue sin poder contar con Ter Stegen ni Gavi, deberían de volver a principios del próximo año 2026, a la espera de la evolución de sus respectivas recuperaciones.