Alineaciones Betis - Barça: alineaciones probables del Real Betis y del FC Barcelona en la jornada 15 de LaLiga EA Sports

Las piezas de Pau López, Lo Celso, Eric García y Pedri condicionan el tablero en el que Manuel Pellegrini y Hansi Flick librarán la partida más atractiva de este fin de semana

El Real Betis, lanzado anímicamente tras sus victorias en El Gran Derbi (0-2 ante el Sevilla FC) y en la Copa del Rey (1-4 con el Torrent CF), recibe en la tarde de este sábado la visita en La Cartuja de un FC Barcelona que viene de aprovechar los pinchazos del Real Madrid para colocarse como líder en solitario de LaLiga EA Sports después de los triunfos contra Athletic Club (4-0), Deportivo Alavés (3-1) y Atlético de Madrid (3-1). Los verdiblancos no fueron capaces de ganar ni uno de los 14 últimos duelos contra los azulgranas en el Benito Villamarín e intentarán romper la racha en el antes llamado Estadio Olímpico.

El once del Real Betis en el duelo liguero contra el Barça

La principal novedad en la previa del Betis - Barça ha sido la mala noticia de la baja de Sofyan Amrabat, quien no ha podido recuperarse a tiempo para volver tras esa desafortunada acción ante el FC Utrecht en la que también se quedó fuera de combate Isco Alarcón. Héctor Bellerín es la otra ausencia obligada para Manuel Pellegrini, que al menos recupera para la causa a Giovani Lo Celso tras perderse el duelo europeo contra los neerlandeses y El Gran Derbi en el feudo del Sevilla FC. Antes, en la cita copera del pasado miércoles ante el Torrent CF, ya había vuelto a una citación Pau López, tras aguantar un mes parado.Precisamente, Pau López y Lo Celso son las dos principales dudas en el once del Betis. Tras ver desde el banquillo el choque de Copa del Rey, el meta disputa la titularidad a un Álvaro Valles que lo ha hecho mejor que bien durante la ausencia del catalán. Por su parte, el mediapunta argentino llega algo justo y habrá que ver si está para ser titular o para tener minutos en la segunda parte. Si sale de inicio, lo esperado es que Pablo Fornals forme doble pivote con Marc Roca y, si es suplente, el castellonense estará de enganche y sería Sergi Altimira quien completaría la zona ancha en la alineación.

Arriba hay poca duda, principalmente porque Antony dos Santos ha dejado atrás la preocupante cojera que lució tras el duelo en tierras valencianas y, tras perderse el derbi por sanción, en principio estará en ese habitual tridente junto a Ez Abde y al Cucho Hernández. El lateral derecho será para Aitor Ruibal y Valentín Gómez tiene todas las papeletas para repetir como '3' en detrimento de Ricardo Rodríguez y Junior Firpo, con Marc Bartra y Natan de Souza como asentadísima pareja de centrales.

El once del FC Barcelona en la visita a La Cartuja de Sevilla

Hansi Flick también ha estado toda la semana pendiente de la enfermería. En su caso, el Barça aún no tenía que jugar Copa del Rey; pero sí afrontó el miércoles un complejo choque contra el Atlético de Madrid en un duelo adelantado de la jornada 19 por la Supercopa de España. En esa cita, el alemán perdió por una luxación de hombro a Dani Olmo, que se une en el parte de bajas a Ronald Araújo, por salud mental tras el acoso recibido en redes sociales; y a los lesionados Gavi y Ter Stegen. A cambio, el míster culé vuelve a disponer del recuperado Fermín López, quien se perdió la última cita por molestias musculares.

Así las cosas, el once del Barça para visitar al Betis está bastante definido y, principalmente, resta saber la posición del polivalente Eric García -ha sido lateral, central y mediocentro con Flick-. Si actúa como pivote, Gerard Martín seguirá en el eje de la zaga junto a Pau Cubarsí, con Alejandro Balde en la izquierda y Koundé en la derecha. Si actúa atrás, Marc Casadó será la pareja de Frenkie de Jong por detrás de Lamine Yamal, Pedri, Raphinha y Rober Lewandowski. La vía de dar un paso atrás con el canario para dejar cabida a Fermín la descartó el propio entrenador del Barça en rueda de prensa, al menos en lo que respecta al inicio del choque.

Alineaciones probables en el Betis - Barça de LaLiga EA Sports

Real Betis: Álvaro Valles o Pau López; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; y el Cucho Hernández.

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, De Jong; Lamine Yamal, Pedri, Raphinha; y Lewandowski.