Lewandowski, ante su último baile en el Barça: Miami aparece como destino

Con 37 años y en el último año de su contrato, el futuro de Robert Lewandowski vuelve a estar en el centro del debate. Desde Polonia apuntan con fuerza a un posible desembarco en la MLS, pudiendo estar ya buscando casa en Miami, mientras el delantero no cierra la puerta a seguir un año más en el FC Barcelona

Robert Lewandowski afronta una temporada clave que puede marcar el final de su etapa como futbolista del FC Barcelona. El delantero polaco, uno de los grandes referentes ofensivos del equipo desde su llegada, termina contrato al final del presente curso y, a sus 37 años, los rumores sobre su futuro se multiplican tanto dentro como fuera del club.

La última información llega desde Polonia. En el canal deportivo Moca Futbolu, el exfutbolista Marek Jozwiak aseguró que “en Miami ya le están buscando casa”, deslizando que Lewandowski podría reforzar al Inter de Miami a partir de la próxima temporada. El conjunto estadounidense, vigente campeón de la MLS, ha encontrado una fórmula exitosa apostando por jugadores europeos con una trayectoria estelar, como Leo Messi, Luis Suárez, Jordi Alba o Sergio Busquets, un perfil en el que encajaría perfectamente el ariete polaco.

La postura del Barça y la reunión con Zahavi

Pese a las especulaciones, el futuro de Lewandowski todavía no está decidido. Según informó Sport, el agente del jugador, Pini Zahavi, se reunió recientemente con el presidente Joan Laporta en Barcelona para abordar la situación del delantero. En dicho encuentro, Zahavi trasladó la voluntad del futbolista de continuar una temporada más vistiendo la camiseta blaugrana.

La respuesta del club fue prudente. Laporta dejó claro que la decisión se tomará a final de temporada, una vez evaluado el rendimiento del jugador, su estado físico y el contexto del mercado. Posteriormente, fue Deco, director deportivo del Barça, quien se reunió con el agente para analizar con más detalle la situación deportiva y contractual del polaco.

Renovación complicada y otras opciones

Aunque Lewandowski no descarta seguir en el FC Barcelona, una posible renovación pasaría, casi con total seguridad, por una rebaja salarial significativa, un factor clave teniendo en cuenta la delicada situación económica del club. Además, el delantero ha sufrido varias molestias físicas esta temporada, algo que también se tendrá en cuenta a la hora de tomar decisiones.

Más allá de la opción de la MLS, Arabia Saudí sigue siendo otra alternativa muy presente. El delantero polaco mantiene un gran cartel en el fútbol saudí y las propuestas económicas podrían ser muy superiores a las de cualquier otra liga. Aun así, Lewandowski no tiene prisa y mantiene abiertas todas las puertas.

Enfoque total en la presente temporada

Mientras su futuro se decide en los despachos y en los medios, Lewandowski sigue centrado en el día a día del Barça. Su prioridad inmediata es recuperarse plenamente de sus molestias físicas y estar en condiciones de ayudar al equipo en la segunda mitad de la temporada, donde quiere ayudar a mantener el liderato del Barça y luchar por la ansiada Champions League.

El desenlace llegará en verano. Hasta entonces, el polaco apura lo que podría ser su último gran capítulo en el Camp Nou, con Miami, Arabia o una última prórroga en el Barça como posibles opciones de futuro.