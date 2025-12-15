Al Barça le sale competencia en la puja por Oskar Pietuszewski, la joya del fútbol polaco

El FC Barcelona mantiene activa su política de captación de jóvenes talentos y ha puesto el foco en Oskar Pietuszewski, extremo polaco de solo 17 años que destaca en el Jagiellonia. El club azulgrana ya ha realizado seguimientos directos, aunque la competencia europea promete encarecer la operación

El FC Barcelona continúa explorando el mercado internacional en busca de futbolistas jóvenes con proyección, una estrategia que se ha intensificado en los últimos años como vía para reforzar el futuro del club. En este contexto aparece el nombre de Oskar Pietuszewski, extremo zurdo del Jagiellonia Białystok, que con apenas 17 años se ha convertido en uno de los talentos emergentes más vigilados del fútbol polaco.

Según informaciones procedentes de Polonia, el club azulgrana ha enviado recientemente a uno de sus ojeadores para seguir de cerca al futbolista en competición oficial. El informe técnico habría sido positivo, lo que confirma que el Barça lo considera un perfil interesante para su proyecto a medio plazo. No sería, además, un movimiento aislado, ya que la dirección deportiva también tiene encarrilada la llegada del egipcio Hamza Abdelkarim, delantero del Al Ahly que se incorporará al Barça Atlètic una vez cumpla los 18 años.

Pietuszewski, pese a su juventud, ya es titular habitual en el Jagiellonia, equipo de la Ekstraklasa que compite también en la Conference League. Esta temporada acumula tres goles y dos asistencias en 28 partidos oficiales, números que no reflejan del todo su impacto real en el juego, basado en el desborde, la velocidad y la capacidad para moverse en espacios reducidos. Además, su rendimiento con las categorías inferiores de la selección polaca ha disparado su cotización: con la Sub-21 ha firmado cuatro goles en solo seis encuentros.

Seguimiento europeo y competencia creciente

El interés del FC Barcelona no es exclusivo. De acuerdo con distintos medios polacos, varios clubes de primer nivel europeo han intensificado el seguimiento del joven extremo. Chelsea y Manchester City figuran entre los equipos que vigilan su evolución, mientras que Bayern de Múnich, Arsenal, Oporto, Bolonia y Colonia también han enviado ojeadores en las últimas semanas para evaluar su progresión.

Uno de esos partidos fue el disputado recientemente en Białystok, donde Pietuszewski jugó los 90 minutos frente al Rayo Vallecano. Pese a la derrota de su equipo por 1-2, el extremo dejó destellos de su calidad, suficientes para reforzar la sensación de que su nombre está llamado a protagonizar uno de los movimientos del próximo mercado estival.

Desde el entorno del jugador, sin embargo, se transmite calma. Su agente, Mariusz Piekarski, dejó claro que no habrá salida en enero. “Oskar Pietuszewski se quedará definitivamente en el Jagiellonia Białystok hasta el final de la temporada. Nadie se plantea cambiar nada en invierno”, aseguró recientemente, cerrando la puerta a cualquier operación inmediata.

El Barça, atractivo pese a las limitaciones

En el Jagiellonia son conscientes de que retener a su joven estrella será complicado. Pietuszewski tiene contrato hasta 2027, con opción a ampliar un año más, y su valor de mercado ronda ya los 12 millones de euros. En el club polaco confían incluso en superar el récord de venta de la liga, fijado el pasado verano con el traspaso de Ante Crnac al Norwich por 11 millones.

Para el FC Barcelona, la operación no sería sencilla desde el punto de vista económico, pero el club juega con otros argumentos. El proyecto deportivo, basado en dar oportunidades reales a futbolistas jóvenes, es un factor diferencial. Los casos recientes de Lamine Yamal o Pau Cubarsí refuerzan un mensaje claro: el talento no entiende de edad en el Camp Nou.

Ese contexto podría inclinar la balanza a favor del Barça frente al poder financiero de la Premier League o la Bundesliga. Pietuszewski sigue creciendo, suma ya 53 partidos oficiales con su club y su nombre empieza a asentarse en la agenda de los grandes clubes europeos.