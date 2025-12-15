Hawk-Eye, empresa responsable del fuera de juego semiautomático, respalda al VAR y justifica el gol anulado a Ferran Torres ante Osasuna

La polémica arbitral del Barcelona - Osasuna sigue generando debate dos días después del partido. Hawk-Eye, empresa responsable del fuera de juego semiautomático, ha emitido un comunicado oficial en el que explica con detalle por qué el gol de Ferran Torres fue correctamente anulado pese a la confusión generada por las imágenes

La victoria del FC Barcelona por 2-0 frente a Osasuna en el nuevo Camp Nou no estuvo exenta de controversia. Corría el minuto 22 de partido, con el marcador aún en blanco, cuando Ferran Torres envió el balón al fondo de la red tras una acción iniciada en un córner sacado en corto. El tanto fue celebrado en un primer momento, pero minutos después quedó anulado a instancias del VAR por un fuera de juego previo de Raphinha, una decisión que generó dudas al aparecer en pantalla unas líneas que no parecían paralelas a la línea de fondo.

Ante la confusión generada, y a petición expresa del Comité Técnico de Árbitros (CTA), la empresa Hawk-Eye Innovations, responsable del sistema de Fuera de Juego Semiautomático (SAOT), publicó este lunes un comunicado oficial para aclarar la jugada y respaldar la decisión arbitral. En su explicación, la compañía defiende que el sistema funcionó correctamente y que el fuera de juego estuvo bien señalado.

“El primer gol del FC Barcelona ante el CA Osasuna fue anulado por fuera de juego, detectado de manera correcta por el sistema de Fuera de Juego Semiautomático (SAOT). Se trató de un córner sacado en corto por Raphinha, que recibió el balón de vuelta en posición antirreglamentaria, invalidando así toda la jugada que acabó en el gol de Ferran en el 22:51 de la primera mitad”, señala el comunicado.

La explicación técnica de las líneas

Uno de los puntos que más controversia generó fue la imagen mostrada durante la retransmisión, en la que la línea trazada no parecía paralela a la línea de fondo. Hawk-Eye entra de lleno en esta cuestión y ofrece una explicación técnica basada en la perspectiva de la imagen.

“Si se toma el fotograma congelado de la animación como única referencia, puede parecer que la línea no es paralela a la línea de gol, pero esto se debe a la perspectiva de la imagen”, explica la empresa. A continuación, detalla el motivo: “Cuando una escena 3D se proyecta en una imagen 2D, las líneas paralelas en el mundo real que se alejan en profundidad parecen converger hacia un único punto de fuga en el horizonte”.

Según Hawk-Eye, la clave está en la posición exacta de la cámara utilizada para trazar el fuera de juego. “Dado que en esta imagen la cámara está exactamente alineada con la línea del fuera de juego, dicha línea aparece perfectamente vertical. Cualquier línea situada a uno u otro lado no parecerá paralela”, añade el comunicado, poniendo como ejemplo la línea de fondo o las marcas del césped.

Imágenes alternativas y conclusión final

Para reforzar su argumentación, la empresa acompañó su explicación con una segunda imagen de la misma acción, tomada desde una perspectiva diferente. En ella se aprecia con claridad que la línea del fuera de juego es paralela a la línea de fondo y que Raphinha se encuentra efectivamente en posición antirreglamentaria en el momento de recibir el balón tras el córner en corto.

El comunicado concluye de forma tajante, tratando de cerrar el debate generado en torno a la jugada: “Por todo lo descrito arriba, concluimos que el sistema funcionó perfectamente, la decisión fue correcta y la animación también”.

Pese a la aclaración técnica, la jugada ha vuelto a alimentar el debate sobre la interpretación visual del fuera de juego semiautomático y la dificultad para que el espectador entienda determinadas decisiones arbitrales. Aunque el Barça acabó resolviendo el encuentro con dos goles y sumando tres puntos importantes para consolidarse como líder, la acción del minuto 22 seguirá siendo uno de los episodios más comentados del partido, ahora con el aval técnico de Hawk-Eye sobre la mesa.