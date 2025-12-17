Ronald Araújo fija su regreso: el central podría aparecer ante el Espanyol

Tras varias semanas apartado por motivos personales, Ronald Araújo ya tiene definido su plan de vuelta al FC Barcelona. El central uruguayo trabaja para reincorporarse tras el parón navideño durante el mes de enero, y apunta al derbi ante el Espanyol como el inicio de una nueva etapa

En el FC Barcelona han aguardado con paciencia y respeto el regreso de Ronald Araújo, uno de los futbolistas más importantes del vestuario azulgrana, que decidió detenerse a finales de noviembre para atender una cuestión poco habitual en el fútbol de élite, pero cada vez más visible: su salud mental. Desde entonces, club y jugador han caminado en la misma dirección, sin prisas y con un objetivo común, que el uruguayo recupere la confianza en sí mismo.

El central no ha vuelto a competir desde el encuentro de Champions League disputado en Londres ante el Chelsea, un partido que supuso un punto de inflexión tanto deportivo como emocional. Tras aquel episodio, Araújo habló con Hansi Flick y con los responsables del club y acordaron apartarlo temporalmente de la dinámica del grupo. La prioridad era clara: recuperar el equilibrio personal antes de pensar en volver a rendir al máximo nivel.

Durante este tiempo, el defensa ha seguido entrenando de forma individual para no perder tono físico, combinando trabajo en el gimnasio con sesiones específicas. Paralelamente, se ha mantenido alejado del ruido mediático y del día a día competitivo, en un ejercicio de introspección poco frecuente en un futbolista de su estatus.

Un proceso personal lejos del foco

Parte de ese camino lo llevó a Israel, donde realizó un viaje de carácter espiritual. Araújo, profundamente creyente, buscó en ese entorno una desconexión total del fútbol y un espacio para recomponerse anímicamente. Desde el club siempre se ha insistido en la importancia de respetar este proceso y proteger la intimidad del jugador.

El viaje, según su entorno, ha tenido un impacto muy positivo. El central regresó con mejores sensaciones, más tranquilo y con la determinación de volver a competir. No se trataba solo de volver a jugar, sino de hacerlo convencido y preparado para soportar la exigencia que implica ser una de las referencias defensivas del Barça. Ese punto de inflexión ha marcado el inicio del camino de regreso, siempre bajo un calendario pactado y flexible.

El derbi como fecha para regresar

La hoja de ruta ya está definida. Araújo regresará a los entrenamientos el próximo 29 de diciembre, cuando el equipo vuelva al trabajo tras las vacaciones. Antes, pasará las fiestas en Uruguay junto a su familia, un factor que el propio futbolista considera clave para cerrar este proceso de recuperación personal.

El gran objetivo es estar disponible para el derbi ante el Espanyol, previsto para el 3 de enero. No se trata solo de un partido más. Es el primer compromiso tras el parón y un duelo de máxima intensidad, ante un rival que atraviesa un gran momento competitivo. Para Araújo, supone una oportunidad simbólica de volver a sentirse futbolista dentro del grupo. Por su parte, en el club son prudentes, la idea es que se reincorpore de forma progresiva y que sea el cuerpo técnico quien decida cuándo está listo para competir.

Un refuerzo clave para Flick y la defensa

La ausencia del uruguayo ha obligado a Flick a improvisar en la zaga. Gerard Martín ha asumido un rol inesperado como central zurdo y ha respondido con solvencia, ganando minutos y confianza. Sin embargo, el regreso de Araújo eleva el nivel competitivo y devuelve jerarquía a la línea defensiva.

El técnico alemán considera al uruguayo una pieza estructural del proyecto, tanto por su rendimiento como por su liderazgo. Además, su vuelta llega en un momento clave, con la Supercopa y la segunda mitad de la temporada en el horizonte. El objetivo compartido es claro: que Ronald Araújo vuelva fuerte, convencido y preparado para liderar.