Mustapha Hadji, exfutbolista, sobre Lamine Yamal: "Siempre seguirá siendo marroquí, aunque juegue para España"

El exjugador de la selección de Marruecos valoró al decisión del extremo del Barcelona de jugar y defender la camiseta de 'La Roja', donde está siendo una de las piezas claves pese a ser baja para Luis de la Fuente en las últimas convocatorias por la pubalgia

Lamine Yamal sigue dando pasos adelante en su carrera. Con tan solo 18 años, ya se considera uno de los líderes del Barcelona de Hansi Flick y de la España de Luis de la Fuente. Sin embargo, diferentes problemas han tenido lugar en el último mes por la convocatoria del extremo con 'La Roja', debido principalmente a su problema de lumbalgia. No obstante, Mustapha Hadji, exfutbolista de Marruecos ha hablado sobre la decisión que tomó el joven futbolista de decantarse por el combinado español para defender dichos colores antes que los de su país.

Mustapha Hadji y la decisión de Lamine Yamal de elegir España

Mustapha Hadji, exfutbolista, destacó en el medio Al Arabiya Sports sus sensaciones y opinión sobre la decisión de Lamine Yamal, que viene de ser nominado al The Best, de defender los colores de España antes que los de Marruecos: “Aunque juegue con España, el cariño que los españoles le tendrán nunca será el mismo que el de los marroquíes. Así que es una pena que no haya elegido Marruecos, porque si lo hubiera hecho, habría sido diferente. Es triste porque, como leí hace poco en un periódico español, algunos periodistas decían: ‘Tenemos a Pedri, queremos a Pedri, queremos a Lamine Yamal, pero no lo queremos tanto como a Pedri’. Así que eso significa que se equivocó. Siempre seguirá siendo marroquí, aunque juegue para España“,

No obstante, Mustapha Hadji reveló en una entrevista al programa de CBS su clara elección de cara defender los colores de España o Marruecos, a modo de comparación con la situación que ha tenido que vivir Lamine Yamal a su temprana edad: “Sí, estaba en mi cabeza el ‘puedo jugar con Marruecos. Justo Marruecos acababa de llegar a las semifinales del Mundial, pero en el momento de la verdad, nunca dudé. Con todo mi cariño y respeto para Marruecos, yo siempre he querido jugar una Eurocopa, jugar aquí en Europa. El fútbol europeo se ve más y está más cerca del internacional. Estando en el Barça yo quería ganar una Eurocopa que, gracias a Dios, ya lo he conseguido y ahora jugar un Mundial con posibilidades de ganarlo. Siempre le tendré cariño a Marruecos. También es mi país. La verdad que no hubiera sido nada raro ni malo jugar con ellos, pero España jugaba la Eurocopa".

Lamine Yamal, preparado para la llamada de Luis de la Fuente

Tras dejar atrás los problemas de pubalgia, Lamine Yamal podría ser una de las grandes novedades de la convocatoria de Luis de la Fuente para disputar la Finalissima entre España y Argentina, que tendrá lugar el próximo 27 de marzo. Además, el jugador del Barcelona viene de dejar buenas sensaciones en el último parón de selecciones que pudo participar con 'La Roja', que fue en el de septiembre. El extremo de 18 años firmó una asistencia contra Bulgaria y otras dos ante Turquía, en dos encuentros de clasificación al Mundial que dejaron prácticamente sentenciado el pase del combinado español al prestigioso torneo del siguiente verano en Estados Unidos, México y Canadá.