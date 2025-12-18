La Finalissima entre España y Argentina ya tiene oficialmente fecha y lugar

El combinado dirigido por Luis de la Fuente y por Scaloni se verán las caras, con motivo del partido entre el último campeón de la Eurocopa y del Mundial, el próximo 27 de marzo a las 19:00 (horario peninsular) en el estadio Lusail de Doha, en Catar

España y Argentina ya cuentan las horas para enfrentarse en la Finalissima, el encuentro que enfrente al campeón de la Eurocopa 2024 y del Mundial 2022. Por ello, el combinado de Luis de la Fuente y el de Scaloni se darán cita el 27 de marzo en el estado Lusail de Doha, en Catar, con la hora fijada de las 19:00 (horario peninsular), tal y como se hizo eco ESTADIO Deportivo el pasado martes y confirmado lo que era un secreto a voces. Por ello, la UEFA y CONMEBOL han hecho oficial en el día de hoy uno de los asuntos que tenía pendiente a ambas selecciones.

La RFEF confirma a través de un comunicado el encuentro entre los de Luis de la Fuente y Scaloni

De esta manera, la Real Federación Española de Fútbol ha informado de la oficialidad del enfrentamiento entre la España de Luis de la Fuente, que ya apuntó hace un mes su ilusión por jugar la Finalissima, y la Argentina de Scaloni: "UEFA y CONMEBOL han hecho oficial el lugar y la fecha de la celebración de la FINALISSIMA 2026 que enfrentará a España contra Argentina, vigentes campeonas de Europa y de América, respectivamente.

Además, tal y como destaca el comunicado de la RFEF, 'La Roja' disputará por primera vez este título, con un partido más de preparación de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

En este sentido, España ya conoce su camino para conquistar un nuevo Mundial, con una fase de grupos en la que se encontrará con Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde, debutante en el torneo. Además, ya hay fechas y horarios confirmados de cada uno de los encuentros del combinado de Luis de la Fuente.

La Finalissima del próximo 27 de marzo podría servir para ajustar cuentas entre el conjunto español y el albiceleste.

Rafael Louzán anticipó la disputa de la Finalissima

Por otro lado, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, desveló detalles el pasado viernes sobre la Finalissima y los partidos de los de Luis de la Fuente antes del Mundial: “Un año de grandes resultados. Y otro resultado que nos gusta es que haya paz, tranquilidad y cordialidad. En marzo nos iremos a algún sitio a jugar esa Finalísima. Pero más o menos algunos ya sabrán. Allí habrá un par de partidos. Estamos cerrando algunos partidos, no muchos, porque tras una temporada fan larga es muy importante la pausa y el descanso. Probablemente antes del Mundial habrá dos partidos, uno en España y otro tendrá que celebrarse en el sitio donde se va a disputar el Mundial”.