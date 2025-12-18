Bastoni, el "sueño" del Barça para reforzar la defensa

El periodista italiano asegura que el club azulgrana prioriza el fichaje de un central y revela el nombre que más gusta en la dirección deportiva

El FC Barcelona ya ha marcado en rojo una de sus grandes prioridades para el próximo mercado de fichajes. Según explicó Matteo Moretto, periodista especializado en información de mercado, el club azulgrana considera clave reforzar la defensa y tiene claro el perfil por el que quiere apostar. Un nombre que encaja plenamente en la idea futbolística del Barça y que, a día de hoy, es visto como una operación tan ambiciosa como complicada.

Moretto desveló la información durante su intervención en Radio MARCA, en el programa La Pizarra de Quintana, donde fue directo al señalar la hoja de ruta que maneja la dirección deportiva encabezada por Deco.

El Barça tiene clara su prioridad defensiva

“El objetivo prioritario del Barça es fichar un central”, aseguró Matteo Moretto, dejando poco margen a la interpretación. Desde los despachos del club consideran que la plantilla necesita un refuerzo de primer nivel en la zaga para dar un salto competitivo, especialmente pensando en los grandes retos europeos.

La idea del Barça pasa por encontrar un defensor que no solo aporte solidez atrás, sino que también encaje en el modelo de juego del equipo. Un central con jerarquía, buen pie y capacidad para iniciar el juego desde atrás, una cualidad que el club considera indispensable.

Alessandro Bastoni, el nombre marcado en rojo

Según explicó Moretto, el jugador que reúne todas esas condiciones es Alessandro Bastoni, actual central del Inter de Milán. El interés es firme y no es nuevo. “El Barcelona quiere fichar a Bastoni”, afirmó el periodista, subrayando que en el club azulgrana lo ven como una pieza ideal para el proyecto.

Bastoni destaca tanto por su solvencia defensiva como por su calidad técnica, algo que encaja a la perfección con la filosofía del Barça. Su rendimiento en el Inter y en la selección italiana lo ha consolidado como uno de los centrales más completos del panorama europeo.

Contactos, contrato largo y una operación muy compleja

La información va un paso más allá. Moretto desveló que ya se han producido movimientos por parte del Barça. “Deco estuvo en Milán hace unas semanas y se reunió con el representante del jugador”, explicó, confirmando que el interés no se limita a simples informes.

Sin embargo, la operación no es sencilla. El Inter de Milán considera a Bastoni una pieza clave y trabaja en su renovación, pese a que el central tiene contrato en vigor hasta 2028. Este contexto convierte el fichaje en una empresa complicada, tanto a nivel deportivo como económico.

Por todo ello, Matteo Moretto calificó la posible llegada de Bastoni al Camp Nou como un auténtico “sueño” para el Barça, especialmente teniendo en cuenta que su valor de mercado ronda los 70 millones de euros.