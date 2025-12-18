Gerard Martín se reafirma en el Barça y sube su valor de mercado

El jugador del conjunto de Hansi Flick está dando un paso claramente hacia adelanta en su segunda temporada en el primer equipo azulgrana, lo que le ha hecho subir su valor en Transfermarkt, pasando de los 12 a los 20 millones de euros

Gerard Martín se está consagrando en el Barcelona esta temporada. El canterano culé está dando un paso adelante en el central zurdo, sobre todo tras la salida de Iñigo Martínez al Al-Nassr. En este sentido, el jugador está cosechando titularidades, entrando de inicio en siete de los últimos encuentros. Buena prueba de ello es la confianza que tiene Hansi Flick en el futbolista, que alabó la nueva posición que tiene el futbolista en esta campaña 2025/2026. Esto le ha hecho subir el precio de mercado en Transfermartk, ascendiendo a 20 millones de euros.

Hansi Flick apuesta por la opción de Gerard Martín

Hansi Flick lo tiene claro con Gerard Martín, al que ha elegido en los últimos encuentros en la posición de central zurdo y ha alabado de la mejor manera este cambio en el futbolista: "A veces es bueno tener a jugadores que les gusta trabajar. Ellos tienen actitud y mentalidad. Lo dan todo en el campo. Gerard siempre intenta dar lo mejor para el club. Es un sueño para él jugar en el Barça y lo vemos. Tiene la confianza en lo que puede hacer. Es muy bueno para nosotros. En esta posición, un zurdo nos da más soluciones con el balón. Lo está haciendo muy bien".

Además, Gerard Martín, en un momento donde surgen rumores sobre el posible fichaje de Bastoni por el Barcelona, valoró la semana pasada la opción de jugar de central, dejando el lateral izquierdo a Balde: "Había jugado un par de años, con línea de cinco. De central es importante tener salida de balón. Es uno de los aspectos. De lateral, en la presión tienes que saltar más arriba y como central hay que estar más atentos en los duelos. Estamos mejorando, como se ha visto en los últimos partidos. En pretemporada me quiso probar y después no jugué por circunstancias. Fui entrenando en esa posición. El día que iba a jugar me dijo que si estaba preparado y le dije que sí".

Gerard Martín se revaloriza en Transfermarkt

En este sentido, Transfermarkt ha cambiado el valor de mercado de Gerard Martín, pasando de 12 a 20 millones de euros. Los 22 partidos que lleva jugados con el Barcelona este curso dan su efecto con la revalorización que ha tenido lugar. Por ello, todo apunta a que el jugador seguirá partiendo de central en el once inicial de Hansi Flick, que sigue pendiente de poder recuperar a Araujo, que podría volver el próximo tres de enero en el encuentro contra el Espanyol. Sin embargo, tras descansar ante el Guadalajara en Copa del Rey, podría ser titular de nuevo en el duelo frente al Villarreal de este sábado en La Cerámica, con la jornada que cerrará el año en LaLiga EA Sports.

Además, Gerard Martín cuenta con contrato hasta junio de 2028 en el Barcelona, por lo que debería seguir ligado a la entidad en un momento en el que empieza a revalorizarse en la plantilla de Hansi Flick. Sus 1.096 minutos jugados hasta la fecha entre todas las competiciones son prueba de que el jugador podría superar los encuentros disputados en la 2024/2025, siendo un total de 42, pese a la dura competencia que existe en el conjunto azulgrana en la parcela defensiva.