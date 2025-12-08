Hansi Flick, sobre jugar con Gerard Martín de central: "Nos da más oportunidades y opciones para salir con el balón jugado"

El entrenador del Barcelona compareció ante los medios de comunicación, en sala de prensa para analizar el encuentro de mañana martes ante el Eintracht de Frankfurt, de la jornada seis de la UEFA Champions League

Tras la victoria del Barcelona ante el Betis, el equipo azulgrana ya pone el foco en el encuentro contra el Eintracht de Frankfurt, correspondiente a la jornada 6 de la UEFA Champions League. Tras las victorias importantes ante el Atlético de Madrid y Real Betis, los de Hansi Flick preparan el duelo de la Copa de Europa ante el conjunto alemán. Por ello, el técnico ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar lo que espera de su equipo en el choque de mañana, donde ha confirmado que Ter Stegen podría entrar en la convocatoria, aunque Joan García es el titular.

Hansi Flick confirma que Joan García es el titular

En este sentido, Hansi Flick, que viene de probar a Lamine Yamal de mediapunta frente al Betis, valoró lo que espera de su equipo en el encuentro de la UEFA Champions League: "La Champions es diferente, no cuenta lo de antes. El Eintracht tiene un buen equipo, joven, que juega con intensidad, adapta su sistema. Si estamos a nuestro mejor nivel tenemos opciones de ganar. Pero será difícil. Nos pueden hacer daño si no estamos a nuestro mejor nivel". Por otra parte, el técnico alemán fue preguntado si había encontrado la tecla en este momento de la temporada: "Todos saben lo que ha pasado en los últimos tres meses: muchas lesiones y jugadores importantes de baja. No hemos podido distribuir las cargas de minutos. En los últimos diez minutos contra el Betis estaban cansados; no es fácil siempre jugar a este nivel siempre. Lo están haciendo muy bien, conectados en la presión. Para mí, han jugado a un nivel diferente al de hace un mes. Sobre todo, Cubarsí, que tiene 18 años. Es su tercera temporada, pero contra el Betis hizo 87 pases y el 100% de acierto. Fue el primer jugador de la historia de la Liga que lo consigue".

Además, Hansi Flick confirmó el posible regreso de Ter Stegen pero no dudó en desvelar a su portero titular en el Barcelona, que 'celebra' el momento de forma de Ferran Torres: "Sí, podría entrar en la lista contra el Eintracht. Creo que nunca acabamos lo que hemos hecho, siempre hay un progreso posible. No hay mucho tiempo para entrenar, pero lo que puedo ver es que los jugadores intentan demostrarlo en el campo. Estoy contento con la calidad que tenemos, pero siempre queremos mejorar. Tenemos mucho potencial de mejora. Joan García es el número uno".

Hansi Flick y la vuelta al Camp Nou

Por otro lado, Hansi Flick habló sobre la vuelta al Camp Nou: Para todos fue el sueño, volver a jugar en el Camp Nou. Es importante, también, para la Champions: es un partido en el que tenemos que sumar los tres puntos". Sobre Gerard Martín reconoció que "es muy bueno. Está bien tener a jugadores a los que les gusta trabajar. Su actitud, mentalidad, lo dan todo. Intentan dar lo mejor. Su sueño de jugar en el Barça se ha hecho realidad. Tiene confianza y cree en lo que sabe hacer. Para nosotros es fantástico. Puede jugar en la izquierda. Nos da más oportunidades y opciones para salir con el balón jugado. Lo hace muy bien".

Por último, Hansi Flick evitó dar pistas pero reconoció detalles del Eintracht de Frankfurt: "No quiero ahora revelar demasiado porque mañana jugamos contra un rival importante. Cuando pierdes la pelota, tienes que cambiar. Tenemos que defender, correr más. Cuando tenemos la confianza y creemos, toca estar bien posicionados para controlar el balón. Somos una unidad bien compacta. Cuando estás bien conectado, aunque pierdas el balón, puedes crear oportunidades. Eintracht es un equipo especial. Viví cerca de ahí. Mi nieto es aficionado del Eintracht. Hacen un buen trabajo, quizá les falta algo de constancia, pero tienen intensidad y ritmo. Pueden hacer daño a los rivales".