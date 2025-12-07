Fermín, Lewandowski, De Jong... hasta los jugadores del Barcelona se ríen del penalti regalado ante el Betis: "¡No es!"

Mientras Marc Bartra se esforzaba en vano por intentar explicar la acción al colegiado extremeño Hernández Maeso, las cámaras enfocan a varios jugadores culés que no albergaban ninguna esperanza de que pitase pena máxima a su favor. Cuando eso sucede, no dan crédito: ríen, niegan con el dedo o la cabeza e incluso se expresan con abrumadura sinceridad

Muy a menudo se suele recordar, en un ejercicio de empatía con los colegiados, lo difícil que es encontrar el camino de la justicia cuando hay 22 personas -más las que están en el banquillo- intentando engañarte y varios miles más te presionan desde la grada, hagas lo que hagas. No obstante, en el partido liguero entre el Real Betis y el FC Barcelona (3-5) disputado este pasado sábado no fue necesaria picaresca alguna, pues ya 'se engañaron' ellos solitos.

El clásico corporativismo lleva a que en la mañana de este domingo se lea algunas opiniones de analistas arbitrales que ven bien señalada la involuntaria mano de Marc Bartra en el área local; pero no hay más prueba del error de Francisco José Hernández Maeso que lo resaltado por Manuel Pellegrini acerca de que ningún culé reclamase esa pena máxima y, aún más revelador, las risas de los propios futbolistas azulgranas comentando entre ellos que en ningún caso eso era para ser sancionado.

Los futbolistas del Barça Fermín, Lewandowski y De Jong se ríen del penalti por manos del bético Bartra: "¡No es!"

Tres minutos después de la acción y sin revuelo en el campo, puede decirse que Javier Iglesias Villanueva induce desde el VAR a Hernández Maeso para que pite penalti. Las cámaras de Movistar+ LaLiga captaron la lógica protesta de Marc Bartra, intentando convencer al árbitro extremeño de que fuese al monitor para comprobar cómo el balón le pega primero en el cuerpo y, como consecuencia del rebote, le da entre la axila y el codo. "Fran, ten personalidad, tío, ve a mirarla si eso...", le pide el '5' verdiblanco; pero cuando acudió al monitor fue para pitar penalti, para su sorpresa e incluso para la de los jugadores del Barça.

Según las explicaciones previas que da el CTA, nunca se considerará voluntaria una mano precedida de un rebote del propio cuerpo del infractor. En medio de la revisión y entre preventivas reclamaciones verdiblancas, la cámara gira y enfoca a los jugadores del Barça que estaban haciendo ejercicios de calentamiento en la banda. Fermín López -con pasado en la cantera del Betis-, Robert Lewandowski y Frenkie de Jong comentan lo sucedido con gestos que evidencian que coinciden en opinar que no hay nada punible. Logicamente, a su sinceridad le ayuda el hecho de que el marcador reflejaba un claro 1-4.

Por si quedaban dudas, cuando ven que Hernández Maeso se lleva la mano al silbato y señala el punto de los once metros, no pueden evitar las risas y las caras de asombro. "¡No es!", dice con total retundidad el futbolista onubense mientras balancea su dedo índice. El centrocampista neerlandés responde arqueando cejas, ojiplático por la decisión, y el delantero polaco niega con la cabeza. De fondo, más de lo mismo en la conversación junto a la banda de Ferran Torres con el bético Valentín Gómez en presencia de un extrañadísimo Raphinha Dias. Poco más se puede añadir. Las imágenes hablan por sí mismas.