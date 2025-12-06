Marc Roca admite que el penalti fue "muy riguroso", aunque pasa página: "No es excusa"

El pivote lamenta que, tras entrar bien al partido y adelantarse en el marcador, llegaran dos goles muy parecidos en los que les "faltó contundencia" y que les han "trastocado los planes"

"Ha sido un partido complicado. Hemos entrado bien, con gol de Antony, pero en un minuto nos han hecho dos goles que nos han trastocado los planes. Con poco nos han hecho mucho daño. En la segunda parte no hemos bajado la guardia y hemos metido dos goles, con muchas llegadas, pero que no hemos finiquitado", explicaba justo al finalizar en la 'flash interview' con Movistar Plus LaLiga un Marc Roca que era consciente de que esa remontada exprés con la firma de Ferrán Torres fue determinante ante el FC Barcelona para un Real Betis que encajó su tercera derrota de toda la temporada, todas en el Estadio de La Cartuja y ante 'gallitos', pues ganaron antes allí Athletic Club y Atlético de Madrid.

"Sí, nos han metido dos goles muy parecidos. Ha habido falta de contundencia por nuestra parte y, cuando te meten dos varapalos tan duros, te quedas así... No hemos bajado los brazos, pero no hemos podido lograr el objetivo, que era ganar en casa. Ellos han estado muy bien, y a nosotros nos ha costado defender en bloque bajo. Ha faltado contundencia, como digo, y hemos tenido mala suerte en el cuarto gol. Luego, el penalti ha sido bastante dudoso. Pero no son excusas. Hay que mejorar para que no vuelva a suceder", añadía el pivote catalán, que no quería refugiarse en una acción sin la que, para ser justos, el anfitrión podría haberse puesto 3-4 con seis minutos de alargue por delante para empatar.

La controvertida decisión de Hernández Maeso e Iglesias Villanueva

Aunque no quería entrar demasiado el ex del RCD Espanyol en el asunto, volvió a ser cuestionado por la polémica jugada de la pena máxima, cobrada más de tres minutos después por Hernández Maeso al ser llamado desde la sala VOR por Iglesias Villanueva y a pesar de que las repeticiones dejan bien a las claras que el zaguero bético toca con el brazo (con la axila en su parte inferior, para ser exactos) el balón después de que el disparo de Marcus Rashford le rebote en la cadera y mientras se está lanzando al suelo. "Es el quinto gol, pero con 4-1, si marcas otro, te puedes meter. Dice el árbitro que la mano ya está arriba. Es muy riguroso. La decisión ya está tomada, hay que aceptarla y seguimos", sentenciaba Marc Roca, que no cree que vaya a ser nada más que eso, un traspié y ante el líder: "No, ya está. Hemos luchado y hemos recortado la distancia. Hay que pasar página y el jueves tenemos otro partido. Seguimos".