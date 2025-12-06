Aitor Ruibal: "Hemos sacado garra de donde no la había"

El carrilero diestro lamenta que "tres errores defensivos" acabaran pronto con las opciones béticas y piensa ya en redimirse el próximo jueves durante la visita a Zagreb en Europa League

"Al final, perder así es complicado, pero bueno, a seguir. El jueves tenemos otro partido; mañana, a limpiar un poco la mente en el día de descanso y el lunes a trabajar, porque tenemos una cita muy importante en Zagreb. Creo que hemos comenzado muy bien la primera parte, apretando arriba, robando, presionando y con ese gol, pero, en tres llegadas de ellos, tres errores defensivos... Son cosas que mejorar. Veníamos muy bien defensivamente, así que eso tenemos que seguir con la línea; ha sido un tropiezo. Y luego, con el resultado tan abultado, no le hemos perdido la cara al partido en ningún momento y hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera, sacando garra de donde no la había", explicaba en zona mixta el que acabó como capitán verdiblanco, Aitor Ruibal.

Que insistía: "No creo que se haya hecho tan mal partido; al final sí que es verdad que el resultado ha sido muy abultado, pero bueno, lo que te digo, han sido tres acciones, tres acciones rápidas en cinco minutos y te meten tres goles, y claro, luego con el 1-3, presiónale tú al Barça arriba, con los jugadores que tienen, con la calma que tienen, con la calidad que tienen con gente como Pedri, como Lamine... Era ya complicado con el 1-3, pero bueno, es lo que te digo, a seguir".

El penalti

"No lo entendemos, como seguramente no lo haya entendido nadie, pero bueno, cosas del árbitro. A nosotros nos explicaron una cosa, pues no sé si esa cosa se habrá cambiado o no, no tengo ni idea, no me meto en esos temas, así que bueno, no es excusa; ya íbamos perdiendo 1-4 y eso no cambia nada el partido (...) Para eso está el VAR. Cuando van, te enseñan una imagen a cámara lenta, algo que se interpreta por mucho más, entonces bueno, complicado también su trabajo ahí.

Falta de intensidad y tensión

"Siempre es mejorable, pero todo es mejorable. Creo que ha sido más un tropiezo que una falta de concentración, no sé cómo explicártelo, así que es verdad que bueno, cuando ganamos, ganamos todos, como ganamos la semana pasada, y, cuando perdemos, pues perdemos todos, que para eso somos un equipo y somos una familia".

Lamine Yamal

"Él ha jugado en la otra banda y la verdad que no me he tenido que enfrentar mucho a él, pero bueno, es uno de los mejores jugadores del mundo; se le intenta parar como a cualquier otro jugador. Evidentemente hay que controlarlo, pero bueno, ya está".