Pellegrini admite el "mal día defensivo" ante un líder "efectivo", pero no olvida que "se inventan un penalti"

El 'Ingeniero' destaca que la clave del 3-5 estuvo en las "muchas licencias defensivas" del primer tiempo, aunque se consuela al comprobar que su equipo "nunca bajó los plazos, incluso con esa penal conflictivo"

"La clave estuvo en que dimos muchas licencias defensivas en el primer tiempo y ellos tuvieron mucha efectividad. Creo que tuvimos similares opciones, pero no las metimos. Luego, hubo ocasiones de sobra para recortar en el marcador, pero llegó ese penalti conflictivo en el segundo tiempo que les dejó con mayor diferencia. Pudimos descontar dos goles y lo intentamos hasta el final, pero nos tocó un mal día defensivo", apuntaba en zona mixta un Manuel Pellegrini que se quedaba con el despertar en la reanudación, que propició dos tantos y uno anulado, aunque cree que, dentro de lo malo, mejor que todos los goles en contra lleguen en un encuentro y no en varios.

Una pena máxima inexplicable: "Ya estábamos 1-4 cuando se inventan el penalti, pero si dicen en las charlas previas que no..."

"Es muy importante no bajar nunca los brazos, porque los partidos se remontan, pero insisto en que ese penalti... Le pega en el cuerpo antes a Marc Bartra y, como dicen los árbitros en las charlas previas al campeonato, si le pega primero en el cuerpo y luego en la mano, no es. ¿Explicaciones de Hernández Maeso? No tengo intención alguna de preguntarle, porque hay un VAR para eso. Ya estábamos 1-4 cuando inventan un penalti para estirar la diferencia, por lo que no estoy recurriendo a eso para justificar el resultado, aunque les facilitó el segundo tiempo. Pudimos marcar un par de goles y hubo luego otro par de ocasiones bastante claras. Tuvimos errores defensivos importantes. Veníamos siendo la segunda mejor defensa del campeonato, pero, contra el FC Barcelona no puedes tener esos errores, porque son muy efectivos. Nos tocó un mal día ya ya está".

El estado físico de Natan y unos cambios "no por señalar a nadie"

No fue cuestionado el 'Ingeniero' por la dolencia que obligó a salir sobre la bocina a Junior Firpo, a todas luces una rotura muscular, cuando había suplido a Natan de Souza a la hora de partido. Sí sorprendió a todos que, tras cojear y quejarse de su rodilla izquierda al filo del descanso después de una pugna con Ferrán Torres para estropearle el mano a mano con Álvaro Valles, el brasileño saliera como si nada tras el intermedio, siendo sustituido a priori por razones tácticas: "Venía de jugar muchos minutos. Sufrió un golpe en el primer tiempo. Sergi Altimira también tenía tarjeta amarilla. No fue por señalar a nadie, porque, cuando defendemos o atacamos mal, lo hacemos todos. Fue un mal día en la parte defensiva, pero con espíritu y convencimiento en lo que hacemos para pelear hasta el final".