Puntos uno por uno del Real Betis frente al FC Barcelona: Las áreas siempre acaban penalizando

El conjunto bético sucumbió ante un estelar Ferrán Torres y un gran trabajo ofensivo del conjunto verdiblanco, que vieron como el primer tanto de Antony fue totalmente eclipsado por el hat-trick del extremo valenciano, otro de Roony y uno de Lamine que acabaron otorgando una nueva victoria al equipo blaugrana

La primera goleada en el Estadio de La Cartuja. El Real Betis, gracias a un gran acierto de los puntales ofensivos del equipo de Hansi Flick, ha caído por cinco goles a tres en un encuentro que quedó decidido en la primera mitad. La tarde prometía ser feliz para los verdiblancos, con un primer tanto de Antony que hacía estallar de júbilo al beticismo. Sin embargo, el "tiburón" Ferrán acabó castigando al conjunto verdiblanco, con dos goles consecutivos que le permitieron ponerse en ventaja en el marcador. Roony puso la puntilla en el ecuador para que, de nuevo, Ferrán Torres sentenciase el encuentro casi de forma definitiva con cuatro goles en el electrónico.

En la segunda mitad, con una jugada polémica por una mano de Bartra, Lamine Yamal acabó poniendo el quinto y definitivo gol culé, para empañar lo que estaba siendo una gran tarde de fútbol, a pesar de los dos goles al final del equipo bético.

Las notas de los jugadores verdiblancos

Álvaro Valles: 5'5

El portero se mostró correcto durante el desempeño del encuentro, no siendo el culpable en los goles del FC Barcelona. A pesar de que la cantidad ensucie su partido, no fue el peor.

Aitor Ruibal: 5

Si fuese por acciones defensivas, podría haber llegado al suspenso, aunque se mostró correcto en ciertas aproximaciones ofensivas que pudieron haber puesto en aprietos al equipo catalán.

Natan: 4

Ambos centrales apenas se mostraron contundentes, siendo el brasileño el principal señalado en el tercer gol culé al dejar mucho espacio a Ronny para poder tirar. Mala tarde para la zaga.

Bartra: 4

La nota es la misma para ambos centrales. Tardes en muchas llegadas y pocos contundentes, justo lo contrario de lo que estaban demostrando. Si Natan fue protagonista en el tercero del Barça, Bartra fue en el segundo. El penalti ya le quedó marcado, a pesar de que su mano viniese precedida de rebote.

Valentín Gómez: 4

No fue la tarde del argentino. En los dos primeros goles culés, se vio desbordado por Jules Koundé, que no paraba de sumar acometidas por su banda.

Sergi Altimira: 6

No fue el que más desentonó en un centro del campo que no era capaz de contener la mayoría de aproximaciones del conjunto de Hansi Flick, viendo reducida su función a intentar generar alguna jugada ofensiva bética. El sacrificado en el descanso para intentar que Deossa le diese un aire distinto al encuentro.

Marc Roca: 5'5

La función de sostener el centro del campo no funcionó, y esto se vio en el caso de los dos pivotes. Aunque fue uno de los iniciadores de ciertas jugadas ofensivas, no pudieron frenar el dominio con el balón del equipo de Barcelona.

Pablo Fornals: 6

El asistente de Antony, intentó generar y pudo haber provocado ciertos sustos en la zaga catalana. Se le necesitaba en el encuentro, dejó destellos, pero no ese jugador que tanto gusta y necesitaba el equipo de Pellegrini.

Antony: 7

El goleador fue el que más lo intentó y el que se intentó echar el protagonismo defensivo a las espaldas. A pesar de eso, no se mostró acertado, llegando a tener alguna que otra ocasión con menor renta para el Barça que pudo haber acercado en el marcador al Real Betis.

Abde: 4'5

Definitivamente, no estuvo. El marroquí no fue ese jugador desequilibrante que acostumbra a ser, también eclipsado por la actuación de un Jules Koundé que se mostró soberbio en ambas fases del juego.

Cucho: 6

La definición de los partidos del Cucho suele ser siempre la misma. Pelea como él que más, aunque no acaba consiguiendo su botín. El penalti clamoroso realizado sobre él sirvió para darle una pequeña recompensa a su partido.

Pellegrini: 5

El chileno intentó tener ese dominio del balón, aunque no lo consiguió. Ese doble pivote tuvo que ser deshecho en la segunda mitad para intentar buscar algo distinto, aunque la renta era ya grande. Los cambios finales le dieron un aire distinto al partido.

Deossa: 6

Tuvo una de las más claras del partido, con paradón de Joan García incluido. El cafetero no desentonó en el encuentro, siendo el revulsivo que Pellegrini intentó buscar para la segunda parte. Poco a poco, se ve lo que el colombiano puede aportar a este Betis.

Firpo: 6

Los minutos que estuvo en el terreno de juego no fueron nada malos, siendo un buen motivo para volver a ilusionar a la afición verdiblanca con mejores cotas durante los siguientes encuentros.

Diego Llorente: 6'5

El central consiguió el gol que acercó al Betis en el marcador, acompañado de una actuación defensiva que fue notable. Gran partido del central.

Pablo García: 6'5

El joven canterano lo intentó, y llegó a conseguir su primer tanto con el Real Betis en La Cartuja, aunque fue anulado por fuera de juego. Grandes minutos del extremo.

Ricardo Rodríguez: SC