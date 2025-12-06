Cacereño 1-0 Betis Féminas: Se acostumbra a perder

Cuarta derrota consecutiva de las heliopolitanas, que perdonaron en el primer tiempo y se desfondaron sin suerte en el segundo para hundirse en la clasificación

Parecía haber tomado carrerilla tras un arranque titubeante, más allá de que en casa siguiera siendo un suplicio, el Betis Féminas sigue de capa caída en su temporada a priori de transición en Primera RFEF, aunque, transcurridas doce jornadas, todo hace indicar que podría ser desgraciadamente el inicio de un trasiego más largo. Las pupilas de Juan Rojo no dan pie con bola, casi literalmente, y se vuelve de vacío de tierras cacereñas, donde al anfitrión le bastó un tanto a balón parado en el arranque para llevarse los tres puntos y conseguir que un inesperado rival directo por la tranquilidad se marchara de vacío de vuelta a la capital andaluza. Son ya cuatro derrotas consecutivas del conjunto verdiblanco, que podría esperar una goleada de los filiales de Real Madrid y FC Barcelona, aunque no que Deportivo Alavés y ahora CP Cacereño lo dejaran por marcar por segunda semana seguida e inmerso en los puestos de descenso.

La primera mitad fue intensa y con alternativas. Se adelantaron las extremeñas por medio de Nerea a la salida de un córner, al tiempo que Yasmine Zouhir tuvo que retirarse antes del ecuador tras un choque nada más empezar con Tati, guardameta local, que s�� pudo aguantar. La sustituta de la atacante marroquí, Ana Manchón, gozó de las primeras oportunidades heliopolitanas, aunque su intento inicial se marchó rozando el palo, mientras que el siguiente, aprovechando una indecisión de la zaga verde, tampoco pudo acabar entre palos. Antes del descanso, la cancerbera de las anfitrionas se lució ante Carla Santaliestra y Natalia Montilla, pero también Paula Vizoso tuvo que emplearse a fondo para evitar el 2-0. Lástima que la segunda mitad pasara sin pena ni gloria, hasta el punto de que prácticamente no ocurrió nada. Suma (no suma, en realidad) y sigue igual de mal el Betis Féminas.

Ficha técnica

CP Cacereño: Tati, Yui Fukuta (Sara Rubio 80'), Nerea, Ndaw (Sara Carrillo 60'), Noko Matiou, Bella, Lezcano, Ida, Cora Jiménez, Acedo (Akari 80') y Caicedo (Victoria 57').

Real Betis Féminas: Paula Vizoso, Bonilla (Sara Balma 85'), Vicky, Solozabal (Sara Sánchez 85'), María Gómez, Marina Sánchez, Daniela Sáenz (Mabel 72'), María Ruiz, Natalia Montilla (Gálvez 72'), Carla Santaliestra y Zouhir (Ana Manchón 23').

Árbitra: Álvarez Blanco (gallega). Amarillas a las locales Acedo, Nerea y Midori (en el banquillo).

Gol: 1-0 (12') Nerea.

Incidencias: Buena entrada en el Complejo Deportivo El Cuartillo de Cáceres para asistir a este encuentro, correspondiente a la jornada 12ª de Primera RFEF.