La RFEF aprueba el aumento salarial para los árbitros de cara a 2026

Los nuevos presupuestos federativos de la RFEF para 2026 reflejan la actualización del acuerdo económico entre LaLiga y el estamento arbitral, que contempla una subida del 2% para todo el colectivo y un incremento notable en las aportaciones destinadas a arbitrajes, fútbol base y competiciones oficiales

El cuerpo arbitral español afrontará 2026 con una mejora salarial previamente pactada con la RFEF y LaLiga. La actualización económica, recogida en el convenio de coordinación entre ambos organismos, supone una subida del 2% para árbitros, asistentes y especialistas VAR de Primera y Segunda división, después de dos temporadas en las que únicamente se había aplicado el ajuste del IPC.

Los presupuestos aprobados por la Junta Directiva de la RFEF incluyen todas estas modificaciones, que deberán ser ratificadas por la Asamblea del próximo día 15. LaLiga, encargada de sufragar los salarios y los costes operativos del colectivo arbitral en competiciones profesionales, incrementará considerablemente su aportación respecto al ejercicio 2025.

Un aumento de casi tres millones en arbitrajes para 2026

Según lo reflejado en las cuentas federativas, LaLiga abonará en 2026 un total de 34.960.000 euros por el concepto “ingresos arbitrales en competiciones profesionales F11 masculino”. Esta cifra supone un salto relevante respecto a los 32.525.655,43 euros aportados en 2025, un incremento de más de dos millones que consolida la subida salarial pactada el pasado verano.

Este apartado incluye no solo los sueldos del colectivo, sino también los gastos derivados de desplazamientos, estancias, seminarios de formación y actividades vinculadas directamente al arbitraje profesional. La RFEF considera este refuerzo presupuestario un paso importante para estabilizar y modernizar el estamento en plena evolución tecnológica.

En paralelo, la Liga F también experimentará un ligero incremento. Para el curso 2026, la partida destinada a arbitrajes ascenderá a 3.910.000 euros. Son 159.099,46 euros más que los 3.750.900,54 correspondientes al ejercicio 2025, lo que representa una subida moderada en consonancia con la profesionalización creciente del fútbol femenino.

LaLiga elevará igualmente su aportación al convenio de coordinación

Además de las cantidades asociadas directamente al arbitraje, LaLiga deberá asumir otros 19.233.036 euros en 2026 dentro del convenio de coordinación firmado con la RFEF. Este acuerdo engloba diversos capítulos que afectan a la estructura y funcionamiento del fútbol profesional y su conexión con la federación.

Entre los conceptos incluidos se encuentran los gastos derivados de la gestión federativa de los clubes profesionales (1.434.277 euros), la financiación del fútbol base (9.383.557 euros), la aportación directa a la Copa del Rey (5.320.337 euros), el impulso al fútbol femenino (2.686.667 euros) y la colaboración en materia de datos (408.198 euros). En conjunto, la variación supone un incremento de 1.492.235,21 euros respecto a los 17.740.800,79 que se abonaron en 2025.

La suma de todas las aportaciones sitúa en 54.193.036 euros el total que LaLiga deberá transferir a la RFEF durante el ejercicio 2026. Una cifra que confirma la tendencia al alza de los últimos años y que busca sostener el crecimiento estructural del arbitraje, las competiciones y los servicios federativos vinculados al fútbol profesional.