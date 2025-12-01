Aitana Bonmatí tendrá que pasar por quirófano: nuevas pruebas y tiempo de baja

La estrella azulgrana sufrió una lesión seria en un entrenamiento con España y deberá operarse del tobillo izquierdo

Los temores iniciales se han confirmado: Aitana Bonmatí estará varios meses de baja tras sufrir una lesión grave en el penúltimo entrenamiento de la selección española. La centrocampista del Barcelona, que abandonó la concentración este domingo para someterse a nuevas pruebas en la Ciudad Condal, padece una fractura transindesmal del peroné a la altura del tobillo izquierdo. Una lesión que requiere cirugía inmediata y que supone un varapalo enorme para el Barça y para España.

La vigente Balón de Oro pasó las últimas horas entre la frustración por no poder ayudar a la selección en el tramo decisivo de la Nations League y la incertidumbre sobre el alcance real del golpe. Finalmente, las pruebas realizadas este lunes han sido concluyentes: deberá operarse. La intervención quirúrgica se llevará a cabo este martes en el Hospital de Barcelona bajo la supervisión del doctor Antoni Dalmau y del equipo médico blaugrana.

Una lesión que se produjo en un lance fortuito

Aitana cayó lesionada en un gesto aislado durante el entrenamiento matinal del domingo. Aunque inicialmente intentó continuar, las sensaciones fueron empeorando hasta obligar al cuerpo técnico a retirarla de la sesión. Sonia Bermúdez, seleccionadora interina, explicó que la jugadora insistió en quedarse con el grupo, pero el cuerpo técnico priorizó su bienestar. “Ella quería seguir, pero le pedimos que regresara a Barcelona para hacerse pruebas. La salud va por delante”, afirmó.

Las exploraciones realizadas en la capital catalana confirmaron la peor de las hipótesis: la fractura no solo es seria, sino que exige cirugía y una recuperación que puede extenderse entre dos y seis meses. El Barça y la selección ya trabajan conjuntamente para acompañar a la futbolista en un proceso que, por su exigencia, requerirá paciencia y una rehabilitación muy precisa.

El Barça pierde a su faro en el tramo más cargado del año

La lesión llega en el peor momento posible para el equipo de Pere Romeu. Aitana, que llevaba semanas compitiendo a un nivel altísimo, se une a una enfermería que empieza a llenarse peligrosamente. Patri Guijarro continúa recuperándose, Salma Paralluelo también arrastra una lesión reciente y Kika Nazareth estará tres semanas fuera por un esguince sufrido con Portugal.

El calendario tampoco da tregua: el Barça debe afrontar compromisos decisivos en Liga frente a Costa Adeje Tenerife y Badalona, una doble cita europea ante Benfica y Paris FC, y los dieciseisavos de la Copa de la Reina contra el Alavés. La ausencia de Aitana obligará al técnico a reestructurar su plan de rotaciones y a acelerar el retorno de jugadoras clave.

Sin final de Nations League y con un horizonte incierto

Aitana también se perderá la vuelta de la final de la Nations League contra Alemania en el Metropolitano, un partido marcado en rojo desde hace semanas. La centrocampista había sido esencial en todo el torneo, pero ahora su prioridad es recuperarse por completo para volver cuando su tobillo lo permita, sin arriesgar nuevas recaídas.

Su baja supone una de las peores noticias del año para el fútbol femenino español, que pierde a una de sus grandes referentes justo antes del sprint final. El club y la selección ya han transmitido su apoyo, conscientes de que Aitana afronta una recuperación larga, exigente y tan mental como física.