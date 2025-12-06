Atlético 2-2 Sevilla: Se agarra y no lo suelta

El equipo sevillista tuvo en su mano el triunfo en el feudo colchonero al ponerse con un 0-2 en el primer cuarto de hora y, aunque luego estuvo a punto de perder todo el botín, supo conservar un valioso punto que le consolida en la parte alta de la clasificación de la Liga F

El puñetazo en la mesa se quedó a medias, pero el valioso punto sumado por el Sevilla FC Femenino en su visita al Atlético de Madrid Femenino confirma el enorme crecimiento y el buen momento de forma del equipo de David Losada. La clasificación de la Liga F definitivamente ha abierto una brecha por debajo del séptimo puesto y las nervionenses se han colocado sextas con 21 puntos a la espera de lo que pase entre RCD Espanyol Femenino (octavo con 13) y Madrid CFF (séptimo con 20 puntos).

Las blanquirrojas, vestidas de negro en la matinal de este sábado, lo tuvieron todo en la palma de su mano después de protagonizar un inicio fulgurante de partido que les permitió ponerse 0-2 en el tempranero minuto 19; pero también es cierto que la poderosa reacción de las colchoneras (cuartas en la tabla, con 25 puntos) les hizo temer con volverse de vacío de la capital de España y enseñó a valorar el meritorio empate ante un rival de Champions. Este equipo se ha agarrado ahí arriba y no se suelta.

Raquel Morcillo y Rosa Márquez encarrilan el triunfo para el Sevilla FC Femenino

El Sevilla llegaba al feudo del Atlético como una bala, tras encadenar cuatro triunfos seguidos antes del tan glorioso parón liguero por los compromisos de las selecciones, y esa confianza se apreció en la puesta en escena, controlando la posesión desde el inicio y asestando dos golpes consecutivos a las rojiblancas. En el 16', Raquel Morcillo anotaba el primer tanto con un certero disparo y, sólo tres minutos después, Rosa Márquez batía a la exnervionense Lola Gallardo para hacer el 0-2 que el cuadro andaluz supo defender hasta el descanso de los lógicos envites del encoraginado cuadro local.

Amaiur y un autogol de Isa Álvarez devuelven un punto al Atlético de Madrid Femenino

Como cabía esperar, el Atleti salió a morder en la reanudación, ganó metros y poco a poco fue embotellando al Sevilla FC hasta conseguir meterse en el partido en una buena asociación entre Luany y Amaiur Sarriegi que la delantera vasca convirtió en el 1-2. Con más de media hora por delante, las de Víctor Martín se volcaban hacia el campo rival en busca del empate, que llegó sólo ocho minutos más tarde, en un desafortunada error defensivo que acabó con Isa Álvarez mandando el balón a las redes de la portería de Esther Sullastres, muy a su pesar, en el 2-2.

En el tramo final hubo acercamientos por parte de ambos equipos, pero en el ambiente flotaba la sensación de que ambos veían con buenos ojos el reparto de puntos con el que acabó el encuentro de este sábado en Madrid. Con este empate, el Sevilla FC Femenino encadena cinco jornadas sin perder (11 puntos de 15) y el próximo sábado reciben en el Jesús Navas al Alhama CF. El Atlético Femenino, por su parte, encadena dos citas seguidas sin vencer (1 de 6) antes de viajar a Eibar el domingo 14. El año 2025 concluirá con una nueva ronda de la Copa de la Reina.

Ficha técnica del Atlético - Sevilla de Liga F

2.- Atlético de Madrid Femenino: Lola Gallardo; Alexia (Menayo 61'), Lauren Leal, Silvia Lloris, Medina; Gaby, Boe Risa (Julia Bartel 87'), Fianma Benítez; Luany, Rosa Otermín (Sheila Guijarro 61') y Amaiur Sarriegi.

2.- Sevilla FC Femenino: Sullastres; Débora García, Eva Llamas, Isa Álvarez, Esther Martín-Pozuelo; Alicia Redondo (Chantal Hagel 71'), Iris Arnaiz, Rosa Márquez; Fatou Kanteh (Alice Marques 71'), Raquel Morcillo (Wifi 81') e Inma Gabarro (Alba Cerrato 81').

Árbitra: Olatz Rivera Olmedo (Colegio Vasco). Amonestó a las locales Rosa Otermín y Silvia Lloris y a las visitantes Iris Arnaiz y Alice Marques.

Goles: 0-1 (16') Raquel Morcillo; 0-2 (19') Rosa Márquez; 1-2 (57') Amaiur Sarriegi; 2-2 (65') Isa Álvarez, en propia puerta.

Incidencias: partido correspodiente a la jornada 13 en la Liga F disputado en el Centro Deportivo Wanda de Alcalá de Henares (Madrid) ante aproximadamente un millar de espectadores.