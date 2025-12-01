Montse Tomé manda su apoyo a Aitana Bonmatí y el Barça femenino suma una importante lista de bajas

El FC Barcelona femenino afronta semanas de enorme exigencia sin varias de sus jugadoras más determinantes. La fractura de peroné sufrida por Aitana Bonmatí, quién recibió un mensaje de apoyo de Montse Tomé, agrava una lista de ausencias que ya era extensa, justo antes de dos compromisos clave ante el Tenerife en liga y el Benfica en la Champions League

El FC Barcelona femenino vive uno de los momentos más complicados de la temporada tras confirmarse la lesión de Aitana Bonmatí, pieza esencial del proyecto y referencia absoluta en el centro del campo. La jugadora sufrió el pasado sábado una fractura en el peroné izquierdo durante un entrenamiento en Las Rozas, una acción fortuita que se produjo tras un mal apoyo. La gravedad del percance obligó a la futbolista a abandonar de inmediato la concentración y viajar de regreso a Barcelona para someterse a nuevas pruebas médicas.

Los primeros informes apuntan a un periodo mínimo de dos meses de baja si se opta por un tratamiento conservador, aunque la recuperación podría prolongarse en caso de que los especialistas recomienden pasar por el quirófano. Sea cual sea la decisión, el equipo de Pere Romeu pierde durante varias semanas a su futbolista más influyente, justo en un tramo de la temporada marcado por un calendario especialmente exigente.

Una vez conocido el alcance de la lesión de Bonmatí, han sido varias las personas que han mostrado sus mensajes de apoyo, entre las que se encuentra la exseleccionadora española Montse Tomé, que a través de las redes sociales expresó: “Fuerza y ánimo en este difícil periodo Aita! Seguro que con tu carácter, volveremos a ver pronto tu magia especial, diferente e inigualable”.

Nuevos contratiempos físicos en la plantilla azulgrana

La lesión de Aitana llega en un contexto ya marcado por varias ausencias sensibles. El cuerpo técnico ha tenido que reajustar planes en las últimas semanas debido a distintas dolencias que afectan a jugadoras clave en varias posiciones. La más reciente antes de la fractura de Aitana fue la de Kika Nazareth, que volvió a sufrir un percance durante un amistoso con Portugal. La delantera recibió un golpe en el tobillo izquierdo y abandonó el terreno de juego entre lágrimas, regresando a Barcelona para someterse a pruebas que determinarán el alcance de la lesión. Su baja añade preocupación en una zona del campo donde el Barça ya andaba justo de efectivos.

También continúa recuperándose Esmee Brugts, que arrastra una tendinopatía de la cinta iliotibial en la rodilla derecha. El club informó el 23 de noviembre de esta dolencia y confirmó que no estaría disponible ante el Levante. Además, acordó con los médicos de la selección neerlandesa que la jugadora no viajaría con su combinado nacional, una decisión destinada a priorizar su recuperación en un periodo en el que el calendario se intensifica de manera notable.

Bajas de larga duración que afectan al bloque ofensivo

A los problemas recientes se suma la ausencia de Salma Paralluelo, lesionada desde el 25 de octubre. La delantera sufrió una rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda durante el España-Suecia, un contratiempo que la mantiene fuera entre ocho y diez semanas. Su regreso se sitúa en torno a enero, lo que ha obligado al cuerpo técnico a reorganizar el frente ofensivo.

La lista se amplía con Patri Guijarro, que padece una fractura de estrés en el escafoides del pie derecho. La mediocentro se lesionó el 16 de octubre y deberá permanecer de baja alrededor de doce semanas, lo que la descarta para la mayor parte del tramo final de la primera vuelta.

Con este panorama, Pere Romeu afronta unos días determinantes con una plantilla muy castigada. El Barça recibe este sábado al Tenerife en la jornada 13 de la Liga F y, apenas unos días después, viajará para enfrentarse al Benfica en un duelo europeo clave. Dos compromisos que exigirán al máximo la capacidad competitiva del grupo mientras espera recuperar a varias de sus futbolistas más importantes.