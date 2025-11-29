El tenso apretón de manos entre Sonia Bermúdez y Wück tras el empate en la final de la Nations League

Los seleccionadores protagonizaron un polémico apretón de manos, con empujón incluido, tras quedarse el marcador a cero en el partido entre Alemania y España

Una final es algo indescriptible, un momento en el que controlar las emociones no es fácil y donde todo se siente el doble. Pues imagina esta situación pero a doble partido, pero encima de todo el encuentro queda 0-0. Ahora sí, todo es posible.

Precisamente esto fue lo que vivió ayer España, que terminó el encuentro contra Alemania tras dejar el marcador a cero. Eso sí, en el campo la tensión se podía cortar con un cuchillo. Lo algunos no se fijaron al final del encuentro es que ese ambiente crispado también en los banquillos. Para muestra, un botón: después del encuentro, Sonia Bermúdez se acercó al banquillo en el que se encontraba Christian Wück y el apretón de manos que se dieron desató la polémica.

El saludo de la discordia entre Sonia Bermúdez y Wück

El apretón de manos es quizá uno de los gestos que más repiten al final de un encuentro, ya sea entre jugadoras o seleccionadores. Una forma de lenguaje no verbal que transmite más información de la que pueda parecer a primera vista, es una señal de respeto, deportividad y amabilidad ya sea en la victoria o la derrota. Aunque en esta ocasión, es en el empate, teniendo que esperar al martes día 2 de diciembre para saber si la Selección española se alza como líder única e indiscutible de esta competición.

En las imágenes emitidas por RTVE se puede observar como se produjo el gesto, con un apretón de manos que no es para nada al que estamos acostumbrados, ya que tenía cierta carga no amistosa. Sonia Bermúdez fue la que se acercó al banquillo alemán tras finalizar el partido, con la intención de darle la mano a Wück, pero este la esperó con cara de pocos amigos. Tras el apretón, se retiró de manera brusca, dándole un empujón que dejó a la seleccionadora nacional un poco confusa.

Una tensión que siguió en el postpartido

Sonia Bermúdez pidió explicaciones sobre lo ocurrido, reclamándole también a la cuarta colegiada el gesto del alemán y retirándose seguidamente a los vestuarios. La versión de Christian Wück durante la rueda de presa fue contundente y con cierta carga irónica, comentando que venía por ''malas prácticas en el campo'' y refiriéndose a la pérdida de tiempo y las faltas. El seleccionador también dijo que se ''tomaría un café'' con la de Vallecas.

En cuanto a la versión de la española, es ligeramente diferente a la del entrenador del equipo contrario, asegurando en Teledeporte lo siguiente: ''Yo he ido cordialmente a saludarle y él ha reaccionado así, no te puedo decir mucho más''. Una final cargada de emoción y cuyo combinado ganador conoceremos el martes de la próxima semana.