La emoción de Jenni Hermoso al salir de nuevo campeona: "Se me ponen los ojos llorosos"

Sin querer acordarse de todo lo sufrido, y después de un año de ausencia en la selección española, la jugadora madrileña se mostró "orgullosa" de pertenecer a un equipo que sigue haciendo historia

Corría el minuto 80, con todo ya resuelto, cuando Sonia Bermúdez dio entrada a Jenni Hermoso y el Metropolitano, con más de 50.000 espectadores en las gradas, se venía abajo para ovacionar a la futbolista madrileña de 35 años. Con la Nations League conquistada ante Alemania, merced al rotundo 3-0 del choque de vuelta correspondiente a la final, la actual jugadora del Tigres mexicano suma ya tres títulos como internacional y solo quería disfrutar del momento tras el duro proceso personal que ha vivido, sin querer acordarse en la celebración de todo lo sufrido.

"No quiero pensar en nada más. Me siento muy orgullosa de vestir esta camiseta, de ganar un título más y de seguir disfrutando del fútbol. Ha costado mucho, no te voy a mentir. Han sido muchos meses de trabajo, de pensar en volverme a poner esta camiseta. A veces todo tiene su recompensa y hoy estoy tremendamente feliz porque con este grupo, con este equipazo, con la selección, que seguimos siendo el mejor equipo del mundo, puedo seguir haciendo lo que me gusta", destacó en La1.

"Volver, poder estar en mi ciudad, que vengo a Madrid y se me ponen los ojos llorosos; con mi gente, con mi familia, que hayamos dado un espectáculo y nos llevemos esto otra vez... es impresionante. Celebrar algo en Madrid me hace muchísima ilusión. Según pasan los años esto se celebra aún más", añadió la centrocampista, que recalcó que su cara de felicidad "lo dice todo", después de estar ausente un año en las filas de la selección. En concreto, desde octubre de 2024, cuando jugó 16 minutos contra Canadá en un partido amistoso, hasta octubre pasado, cuando volvió a ser incluida por la nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez.

Claudia Pina. MVP de la final

Por su parte, Claudia Pina, que marcó dos de los tres tantos de España y fue elegida MVP de la final, admitió que sus tantos fueron de los que le gustan, "chutando desde lejos". "Solo teníamos un objetivo, que era ganar, y lo hemos conseguido. Han sido dos goles de los que me gustan, chutando desde lejos. Ha sido un partidazo de todo el equipo y un nuevo título", manifestó en los micrófonos de RTVE a la conclusión del duelo.Además, la jugadora del Barça destacó el ambiente que hubo en las gradas del estadio Metropolitano. "Cada día nos apoya más gente, cada vez trabajamos más para poder ser mejores. Me hace especial ilusión porque es mi primer título con la selección. Ahora, a celebrarlo. Es una locura la gente que siempre nos apoya, que ha venido hoy. Sin ellos la victoria no habría sido posible", sentenció.