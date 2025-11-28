Vero Boquete, antes de la final de la Nations League: ''Sabemos que Alemania no es un rival que se nos de especialmente bien''

La jugadora del Como 1907 habla del rival a batir en la ida de la final de la Nations League y de la seleccionadora Sonia Bermúdez

Hoy arranca la primera eliminatoria de la final de la Nations League femenina, siendo España la vigente y única campeona de este campeonato que comenzó el año pasado. Mientras que la primera edición tuvo que jugarse entre 2023 y 2024 debido al Mundial y Juegos Olímpico, pero este año sí ha tenido lugar al completo en 2025.

Vero Boquete, una de las estrellas históricas de la selección española, ha hablado en la Cadena Ser sobre Sonia Bermúdez y sus sensaciones sobre la final. La ahora seleccionadora fue compañera de vestuario de la de Santiago de Compostela.

A Vero Boquete se le hace ''raro'' ver en el banquillo a Sonia Bermúdez

''Es ley de vida que vamos a ir dejando de jugar y muy contenta de que cada vez más de nosotras se animen y vayan cogiendo el relevo de banquillos. En el caso de 'Soni', encantada de verla ahí triunfando'', declaraba Boquete al citado medio, aunque admite que aún se le hace ''raro'' ver a Sonia Bermúdez a cargo de la selección española.

Sobre 'Soni', como ella llama cariñosamente a su excompañera de vestuarios, confiesa que era una de ''las compañeras con las que más hablabas de fútbol, de táctica, de que podrías haber hecho mejor o peor...''. Algo bastante significativo, ya que por lo que cuenta Ver siempre ''se la veía muy interesada'' en la técnica, ''en los últimos años fue cuando se decidió realmente, se preparó y ahora esperemos que le vaya muy bien a la Selección''.

La Roja con el ''toque'' de Bermúdez

''Dentro de lo que es el estilo español, el juego de posesión y todo lo que llevamos viendo en los últimos años, Sonia quiere darle su toque'', apuntaba Boquete. Y es que, tal y como cuenta la que fue capitana de la selección, tan solo hemos visto ''muy poco, solo dos partidos, pero si se ve algo de lo que es ella'' que es como enumera la centrocampista ''sí tener el balón, pero siempre hacia delante y buscando verticalidad''.

Sobre la ida de la final, que se disputará esta misma tarde, opina que ''la Selección está preparada'' pero es consciente de que ''Alemania no es un rival que se nos de especialmente bien''. De hecho, sabe la perfección el equipo al que tienen delante y contra el cuál van a luchar: ''Es el rival que sabe competir mejor contra nsootras, que sabe sufrir mejor, porque está claro que hoy España va a volver a dominar el balón, pero las alemanas saben defender en bloque bajo, sufrir y también salir al contraataque y a balón parado son muy peligrosas''.