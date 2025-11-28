Alemania 0-0 España: Todo por decidir en la vuelta en el Metropolitano

El combinado de Sonia Bermúdez no pudo maquillar el marcador frente a los de Christian Wück, que fueron mejores en la primera parte pero se encontraron con una gran Cata Coll, que fue una de las mejores del cuadro visitante en el día de hoy

España visitaba a Alemania en el Fritz Walter Stadion, en el encuentro correspondiente a la ida de la final de la UEFA Women´s Nations League. Para ello, Sonia Bermúdez introdujo un once con jugadores fijas como Alexia Putellas o Aitana Bonmatí en el centro del campo, pero con la vista puesta también en la vuelta en el Metropolitano del próximo martes, tal y como destacó en la rueda de prensa previa. En este sentido, las locales en el día de hoy se mostraron más firmes sobre el área de Cata Coll

Alemania manda en el campo pero no en el marcador

El combinado dirigido por Christian Wück fue muy superior a España en la primera parte, que empezó en el terreno de juego con un once formado por Berger; Gwinn, Minge, Knaak, Kett; Sens, Nüsken; Cerci, Brand, Bühl; y Anyomi. De hecho, Alemania tuvo un total de cinco remates a puertas que podrían haber servido para estrenar el marcador, pero su falta de eficacia y la solidez de Cata Coll evitaron las distancias temporalmente en el luminoso. La más clara la tuvo Anyomi, pero la portera del Barcelona detuvo el disparo y mantuvo el cerrojo en la meta. Por otra parte, Laia Aleixandri vio la tarjeta amarilla en el minuto 18 tras frenar una contra que podría haber sido peligrosa a favor de las locales. En cualquier caso, cabe destacar que Sonia Bermúdez comenzó con Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Olga Carmona; Aitana Bonmatí, Laia Aleixandri, Alexia Putellas; Mariona Caldentey, Esther González y Claudia Pina.

Además, España apenas tuvo incidencia sobre el área de Berger, ya que tan solo remató dos veces a puerta, pese a haber terminado la primera parte con más posesión que Alemania, siendo un 58% a diferencia del 41% del combinado local. Sin embargo, Sonia Bermúdez decidió no realizar ningún cambio tras el descanso, aunque mandó desde muy pronto a calentar a jugadoras como Athenea del Castillo. Por otro lado, Alexia Putellas tuvo una gran oportunidad para hacer el primero del partido en la reanudación del juego, pero su disparo con pierna izquierda se marchó por fuera de la portería de Berger. Además, Esther González estrelló un balón en el palo compases después, por lo que 'La Roja' mostró un cambio claro en el juego y en la amenaza del área rival, que lograban incomodar en cada ataque español.

España ya espera a Alemania en el Metropolitano

Pese a la superioridad en el comienzo de la segunda parte de España, Sonia Bermúdez decidió hacer la primera sustitución en el minuto 63, dando entrada a Eva Navarro por Claudia Pina, una de las jugadoras claves tanto en la selección como en el Barcelona. Sin embargo, Alemania reaccionó conforme iba pasando el tiempo y en el 70' era Buhl la que se topó con el palo de la portería de Cata Coll, lo que seguía manteniendo el empate en el encuentro. Por otro lado, la mala noticia llegó para el combinado de Christian Wück ya que sufrió la lesión de Anyomi que le obligó a abandonar el terreno de juego, cuando todo estaba por decidir. En el lado contrario, la seleccionadora española decidió hacer debutar a Edna Imade, la delantera de la Real Sociedad, que disfrutó desde el minuto 85 sobre el césped del Fritz Walter Stadion. Tras ello, el duelo terminó en empate 0-0 y con todo por decidir en la vuelta del Metropolitano, que tendrá lugar el próximo martes 2 de diciembre a las 18:30 horas.

- Ficha técnica:

0 - Alemania: Berger; Gwinn, Minge, Knaak, Kett; Senss (Hendrich, m.90+2), Nüsken; Cerci (Alara, m.69), Brand, Bühl; Anyomi (Martínez, m.73).

0 - España: Coll; Batlle, Paredes, Mapi León (María Méndez, m.77), Carmona; Aitana (Athenea del Castillo, m.77), Aleixandri, Alexia; Claudia Pina (Eva Navarro, m.63), Esther (Imade, m.86) y Mariona.

Árbitro: Iuliana Demetrescu (Rumanía). Mostró tarjeta amarilla a Aleixandri (m.18) por parte de España y a Brand (m.69) por parte de Alemania.

Incidencias: encuentro de ida de la final de la Liga de Naciones disputado en el estadio Fritz-Walter de Kaiserslautern ante 40.159 espectadores.