Aitana Bonmatí sufre una fractura de peroné y se pierde la vuelta de la final contra Alemania

La selección española ha informado la dura lesión que ha sufrido la jugada del Barcelona en el entrenamiento de hoy dirigido por Sonia Bermúdez en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, por lo que se perderá el importante encuentro ante el combinado germánico del próximo martes en el Metropolitano

Aitana Bonmatí ha recibido un duro revés durante su concentración con la selección española. La centrocampista del Barcelona ha sufrido una fractura en el peroné izquierdo y se perderá la vuelta de la final contra Alemania, tras el comunicado de la Real Federación Española de Fútbol. De esta manera, Sonia Bermúdez tendrá que buscar una nueva alternativa de cara al martes, día fijado para la disputa del encuentro contra el combinado germánico, que tendrá lugar en el Metropolitano. Por otro lado, cabe destacar que la lesión ha sido "tras un mal apoyo".

La RFEF anuncia la dura lesión de Aitana Bonmatí

De esta manera, la Real Federación Española de Fútbol ha anunciado la dura lesión de Aitana Bonmatí: "Aitana Bonmatí terminaba la sesión matinal en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con dolor tras un mal apoyo en una acción fortuita. Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol en la jornada de este domingo, 30 de noviembre, se le ha diagnosticado una fractura en el peroné izquierdo. La jugadora natural de Ribas volverá a la ciudad condal y a la disciplina de su club para comenzar su periodo de recuperación". Por ello, la jugada del Barcelona podría estar en torno a dos meses de baja, tal y como ha informado el Diario Sport, suponiendo un importante revés para su club y para Sonia Bermúdez, que pierde a una de las mejores jugadoras del mundo para la vuelta de la final contra Alemania, que tendrá lugar el próximo martes en el Metropolitano.

Por otra parte, Aitana Bonmatí se une a la lista de otras jugadoras lesionadas seleccionables por Sonia Bermúdez como son Patri Guijarro, Tebe Abelleira, Maite Oroz o incluso Salma Paralluelo, que en su caso fue en el encuentro contra Suecia del pasado 24 de octubre en La Rosaleda. En cualquier caso, Sonia Bermúdez comparecerá en el día de mañana en rueda de prensa, previa al choque ante Alemania del Metropolitano, por lo que podrá apuntar detalles de esa jugada "fortuita" que detalla la Real Federación Española de Fútbol. Además, la seleccionadora podría destacar la posible sustituta que podría salir en el choque contra el conjunto de Christian Wück, que se mostró muy sólido en la ida de la final pero la falta de efectividad en los últimos metros y la actuación de Cata Coll evitaron que estrenasen el marcador.

Sonia Bermúdez pierde a una indiscutible como Aitana Bonmatí

La lesión de Aitana Bonmatí también supone una muy mala noticia para Sonia Bermúdez, que considera a la jugadora del Barcelona como una de las indiscutibles de la selección española. De hecho, la centrocampista ha recibido la llamada de 'La Roja' en las últimas convocatorias, teniendo un papel especial contra Alemania e Inglaterra en el pasado mes de julio, haciendo un gol incluso contra el combinado germánico. De la misma manera, la centrocampista disputó los los 90 minutos en el anterior mes de octubre ante Suecia, tanto en la ida como en la vuelta, por lo que su baja será significante en el duelo crucial del martes en el Metropolitano.