Aitana Bonmatí responde a las comparaciones con Messi: ''Él está a otro nivel''

La tres veces ganadora del Balón de Oro responde a las voces que dicen que es 'la Lionel Messi' del fútbol femenino y rechaza las comparaciones con el astro argentino

La selección española jugará una nueva final el próximo martes en el Wanda Metropolitano. Realmente será el partido de vuelta contra Alemania que decidirá cual de las dos selecciones se llevará el tan ansiado título de la Nations League, ya que la ida quedó 0-0. Nuestro país es actualmente el vigente y único campeón de la competición, ya que tuvo su primera edición el pasado año. Una de sus capitanas, Aitana Bonmatí, habló sobre las comparaciones que se le hacen con la leyenda del Barcelona Lionel Messi.

Aitana Bonmatí: ''No, no me comparo con Messi''

Tres Balones de Oro consecutivos alzan a Bonmatí como una de las mejores futbolistas a nivel mundial, por lo que se le haya comparado con Lionel Messi no es una sorpresa. La que es una de las capitanas de la Selección insiste, en una entrevista con AS, que no se equipara con Messi: ''No,no. No me comparo con Messi, él está a otro nivel. Estoy siguiendo mi propio camino. Los premios del Balón de Oro no me cambian''.

Asegura que sigue ''siendo la misma persona, con la misma personalidad'': ''Todavía disfruto de las mismas cosas que me hacen feliz y estoy rodeada de las mismas personas que me hacen sentir como yo misma. Nada me cambia, y creo que eso es algo muy positivo''.

La cabeza puesta al completo en la final contra Alemania

El próximo martes en Madrid se vivirá como nunca un partido de la Selección Española femenina. Se espera que batan récord de asistencia en la vuelta de la final, que como quedó en tablas en la ida es prácticamente como si fuese a un solo partido. Se han vendido cerca de 45.000 entradas, lo que significa que todas las que se han puesto a la venta ya están agotadas.

Esta será la primera ocasión en la que la Selección juegue en el Metropolitano, en un partido completamente decisivo. Un encuentro de ida en el que las de Sonia Bermúdez no estuvieron acertadas, pero una impresionante Cata Coll mantuvo la cabeza fría y logró que ninguno de los intentos alemanes subiesen al marcador.

La anterior final de la Nations League se jugó en La Cartuja, en Sevilla, aunque esta vez el título se peleará en la capital. Precisamente en este partido se estableció el récord de asistencia a un partido de la selección femenina, con la friolera de 32.657 espectadores. Una marca que no tardará en batirse, ya que, en un par de días, se espera un mínimo de 45.000 aficionados.