Las dos caras de Antony dos Santos, la estrella del Real Betis: "Voy a llorar"

El brasileño vuelve a resaltar la felicidad que le genera formar parte del equipo verdiblanco pero, tras las lágrimas por perderse el derbi, deja claro que su alegría nunca será completa si no logra ayudar al club a alcanzar objetivos inimaginables: "Soy muy ambicioso y quiero ganarlo todo: clasificarnos para la Champions, ganar la Europa League..."

Si hay una característica que pueda explicar lo bien que Antony Matheus dos Santos ha encajado en el Real Betis, sin duda alguna es esa intensa pasión con la que el extremo brasileño vive el fútbol. Sumando el tiempo que duró su cesión en la segunda mitad de la pasada temporada y este recién cumplido primer tercio de la 2025/2026, apenas suma 10 meses en el club verdiblanco; pero está convencido de haber vivido momentos que se le quedarán grabados para lo que le reste de vida y no duda en mostrar su gratitud por poder residir en 'el barrio de la alegría'.

Como jugador verdiblanco ha soltado muchas lágrimas de frustración, como en la final de la UEFA Conference League perdida el pasado 28 de mayo ante el Chelsea FC o tras ver la cartulina roja que le dejaba sin El Gran Derbi en el estadio del Sevilla FC; pero remarca son muchísimas más las ocasiones que esta entidad y esta afición le han hecho llorar de emoción. No obstante, esa felicidad que le llevó a decirle al Manchester United que era 'Betis o nada' no tiene nada que ver con un posible conformismo. El '7' deja claro que si está aquí es para ayudar al equipo a llegar a las cotas más altas de su historia. Es un ganador nato y no comulga con el 'Manquepierda'. Este sábado, ante el FC Barcelona, es una gran ocasión para demostrarlo.

Antony explica sus lágrimas por perderse El Gran Derbi

"El derbi es uno de los partidos más importantes del año. Era una jugada sin intención... pero ya pasó. Lo importante es que ganamos el derbi. Siempre digo que dentro o fuera del campo voy a estar con mis compañeros", explicaba sobre la que iba a ser su primera visita al Ramón Sánchez-Pizjuán como jugador del Betis, después del duelo que perdió por 3-0 con el Manchester United en los cuartos de final de la Europa League 22/23. "Es muy diferente jugar allí con el Manchester United que hacerlo en un derbi. Bartra me dijo en el vestuario 'Hermano, es muy importante estar aquí', y yo lo sabía. Me siento orgulloso de ser parte de este equipo", ha remarcado Antony en una entrevista en Marca.

"Sí, lloré por el derbi o también en la final (contra el Chelsea). He llorado muchas veces, pero también he llorado muchísimas veces de alegría. Yo sé lo que pasé de niño, así que ahora miro la vida de mi familia y me acuerdo de todo eso. Claro que lloro de alegría, voy a llorar siempre", ha añadido el atacante paulista, que asegura que uno de esos días fue el del masivo recibimiento en el aeropuerto de Sevilla tras consumarse por fin su fichaje: "Es un día que va a estar conmigo para el resto de mi vida". "Disfruto de todo, del día a día aquí, de estar feliz con mis compañeros...", ha continuado.

Antony lo quiere todo: acabar LaLiga en zona Champions, ganar la Europa League y pelear por la Copa del Rey

"Yo quiero ganar todo. Es muy pronto para hablar de eso. Tenemos el objetivo de ir a la Champions League, de conquistar la Europa League, de estar peleando ahí... Soy ambicioso y quiero ganarlo todo, pero tenemos que ir haciendo nuestro camino paso a paso", ha asegurado pidiendo paciencia pero remarcando que esa felicidad que no para de expresar no le resta ni un ápice de competitividad a un futbolista acostumbrado a convivir con niveles máximos de presión pese a contar con sólo 25 años.

"Cuando pagan 100 millones de euros por ti la presión es mucho mayor, pero yo sé la calidad que tengo. Si pagaron 100 millones es por algo, aunque cuando se paga eso se espera mucho de ese futbolista. Tengo mi responsabilidad, pasé cosas fuera y mentalmente no estaba tan bien, pero forma parte del proceso. Tenía que pasar por eso", explica sobre el aprendizaje que le deja su compleja experiencia en Inglaterra. "El dinero no lo es todo, no compra la felicidad. El Betis tiene una afición increíble, la mejor de España. Las personas, la cultura, la comida, la ciudad... Aquí vi a una familia y quise venir de nuevo", ha explicado.

Jugar el Mundial 2026 con Brasil, sueño irrenunciable de Antony

"Es un sueño vestir la camiseta de mi selección y poder disputar el Mundial; pero primero tengo que hacer bien las cosas en el Betis y lo voy a seguir haciendo", ha indicado sobre su esperanza de jugar su segunda cita mundialista después de ser citado para el Qatar 2022, torneo en el que Brasil fue eliminada por Croacia en cuartos de final, en los penaltis: "Hubo mala suerte, teníamos un equipo muy bueno. Ahora estamos con Ancelotti, que es un entrenador ganador y tenemos posibilidades. La selección brasileña es la mejor del mundo y tiene que pelear por todo".