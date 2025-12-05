Varios clubes europeos tientan a Manu Fajardo, cotizadísimo director deportivo del Betis

El buen trabajo del aljarafeño lleva tiempo despertando el interés de varios equipos de la Serie A italiana y el último en llamar a su puerta ha sido el Rangers FC escocés

Normalmente, en todo mercado de fichajes, el futbolista es el que desata deseos y el director deportivo es quien intenta hacerlo realidad. No obstante, en el caso del Real Betis aparece Manu Fajardo como potencial reclutador y como codiciado objetivo a ser fichado. Tras llegar al cargo en silencio, como destacado colaborador en la etapa de Ramón Planes, elegido para suplir a Antonio Cordón sólo un año después de que el Al-Ittihad se lo llevase a golpe de talonario. Ahora, quien aparece en las agendas de clubes de todo el mundo es el sucesor del catalán, que tiene al Rangers FC y a varios equipos de la Serie A italiana dispuestos a ofrecerle un cambio de aires a corto plazo.

El Rangers FC y varios clubes italianos quieren fichar a Manu Fajardo

La información que sitúa al Rangers FC escocés muy interesado en el fichaje de Manu Fajardo la ha destapado el periodista especializado en mercado Matteo Moretto, quien también ha insistido en esas noticias que ya llevan tiempo sonando en la prensa de Italia. En el Betis, en cambio, este tipo de informaciones no causa ni sorpresa ni inquietud. Creen que no hay mayor declaración de amor a los colores verdiblancos que su eufórica celebración sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán, tras la victoria por 0-2 en El Gran Derbi disputado el pasado domingo.

Fajardo, que también suele remarcar el privilegio que supone para él trabajar en el club del que ha sido fiel admirador desde bien niño, ya ha sido tanteado en muchas ocasiones a pesar de que sólo tiene 40 años y apenas lleva dos temporadas como director deportivo verdiblanco. Su respuesta a los siempre seductores cantos de sirena, de momento, no ofrece el más mínimo margen para la duda. Cree que a su proyecto aún le queda mucha cuerda y no hay entidad que pueda igualarle lo que le aporta a día de hoy el Betis: ese sentimiento a flor de piel. No es el momento de pensar en el adiós, ni mucho menos.

Manu Fajardo no es el único que acumula elogios, ya que su mano derecha en la secretaría técnica, Álvaro Ladrón de Guevara, también protagoniza informes muy halagadores en no pocas oficinas de clubes de primer nivel europeo. Ambos, como ya han declarado en varias ocasiones, están plenamente centrados en posibles llegadas y salidas para el Betis en el mercado invernal de fichajes que abrirá sus puertas dentro de poco más de tres semanas. Precisamente, el curso pasado se reivindicaron especialmente en enero, con la sorprendente llegada de Antony dos Santos y la fuerte apuesta por el 'Cucho' Hernández; rematada este verano con la continuidad del brasileño, la ganadora carta postrera de Sofyan Amrabat, el 'descubrimiento' de Valentín Gómez o el buen manejo del mercado de agentes libres.