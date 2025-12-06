Hansi Flick celebra a Lamine Yamal de mediapunta: "Le pregunté, me dijo que sí, lo probamos y estoy feliz"

El preparador alemán, molesto al ser cuestionado por el bajón físico del final, que permitió al Betis marcar dos goles: "Estoy orgulloso; no acabaron todos al 100%, es normal, y enfrente había un equipo fantástico también"

"El equipo lucha. Estábamos un gol por detrás y remontamos. Cómo jugamos en la primera parte fue realmente bueno. Al final, los jugadores estaban exhaustos, es así. También en defensa siempre puedo encontrar otro jugador que quiere salir. Estoy muy contento de que luchen 90 minutos y den todo por este equipo, por este club, por los aficionados. Lo agradezco muchísimo", celebraba en la sala de prensa del Estadio de La Cartuja un Hansi Flick al que funcionaron las rotaciones y que no fue cuestionado sobre el polémico penalti de Bartra: "Intentamos encontrar a los mejores. Es una opción para nosotros también con Lamine por dentro. Hoy creo que fue un partido importante. Además, hablé con él. Decidimos con los entrenadores y luego le pregunté si le gusta jugar de '10'. Dijo que sí, lo probamos y estoy feliz. Además, Roony Bardghji hizo un partido fantástico y, ahora, nos da quizás una o dos opciones más en esta posición; es bueno tenerlo. Todo lo que vi lo valoro mucho. La conexión con Roony también fue buena. Para mí, lo más importante fue que vi 2-3-4 acciones en defensa. Cuando recuperó el balón, fue increíble. Esto es lo que quiero ver de él. Crece, mejora mucho. En este momento es un jugador profesional fantástico".

Bajón físico en la recta final

"Si quieres pensar o ver lo negativo, puedes hacerlo. Yo hoy no, porque estoy realmente orgulloso de mi equipo. Lucharon durante 90 minutos y, por supuesto, también es un equipo fantástico el Betis. Tienen calidad, tienen muy buenos jugadores. Al final, no todos estaban al 100%, y esto es normal. Pero estoy feliz de cómo gestionaron todo en el campo; éste es el camino. Hoy es positivo para mí, realmente positivo; felicito a mis jugadores".

Ferrán Torres

"Para un delantero, tener confianza en sí mismo es muy importante. Como dije el viernes en la rueda de prensa, ésta es su forma de mostrar que es bueno para el once inicial. Lo valoro también. Estuvo ahí cuando cuenta, y esto es realmente bueno. Además, lo que sé es que este estadio es el estadio de Ferrán".

La asignatura pendiente en Europa

"Siempre me fijo en lo que los jugadores me dan en el entrenamiento. Cuando tengo una buena sensación, cuando veo la calidad en el entrenamiento, entonces tengo confianza en el equipo, confianza en lo que estamos haciendo. Esto siempre es un proceso. En los entrenamientos no es posible entrenarse sólo al 60-70-80%. Si te entrenas así, en el partido juegas al mismo nivel. Para mí es importante que tengamos calidad e intensidad en el entrenamiento. Lo que vi en las últimas semanas fue realmente bueno. Creí en este equipo y creí en lo que vi. Ahora estoy feliz de que estemos en este camino. Paso a paso hacia un mejor rendimiento. Hoy podemos celebrarlo, pero el martes es el siguiente gran partido en casa contra el Frankfurt. También tenemos que ganarlo. También tenemos que jugar a este nivel".