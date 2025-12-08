Ferran Torres da el golpe decisivo en el Barça y ya pone el ojo en Harry Kane, Mbappé y Haaland

El delantero del conjunto de Hansi Flick puso punto final contra el Betis a su semana perfecta, firmando cuatro goles entre el encuentro ante los de Pellegrini y frente a los de Simeone y situándose el cuarto mejor goleador de Europa

Ferran Torres se fue de La Cartuja firmando un hat-trick contra el Betis, completando una semana especial en cuanto a la faceta goleadora. El delantero del Barcelona sigue dando motivos a Hansi Flick para que sea el '9' del equipo, además de a Luis de la Fuente en la selección española, sabiendo la dura competencia que existe en la parcela ofensiva. En este sentido, el ex del Valencia se coloca con 11 tantos tras las primeras 16 jornadas de LaLiga, lo que le deja como el cuarto futbolista que más veces ha visto puerta en Europa, por detrás de Kane, Haaland y Mbappé.

Ferran Torres iguala un dato de David Villa

Ferran Torres fue suplente el pasado martes ante el Atlético de Madrid, en el encuentro adelantado por la coincidencia con la disputa de la Supercopa de España. Sin embargo, Hansi Flick le dio entrada en el minuto 67 por Lewandowski. Tras ello, el jugador volvió a aprovechar la oportunidad y vio puerta ante Jan Oblak, sentenciando el triunfo contra el conjunto de Simeone. De esta manera, el técnico alemán 'premió' al internacional con España con la titularidad frente al Betis en La Cartuja, compartiendo delantera con Rashford y Lamine Yamal. En este sentido, el futbolista de 25 años abrió la lata frente a los de Pellegrini y dejó el choque encarrilado antes del descanso, logrando un hat-trick y dando el golpe decisivo que le puede abrir la puerta al once inicial de manera definitiva a partir de ahora.

Con los tres goles, el ex del Valencia fue el primero en lograrlo en el primer tiempo en el estadio del Betis en toda la historia de LaLiga, tal y como informó el periodista MisterChip. Además, con sus 11 tantos en las 16 jornadas del campeonato doméstico, Ferran Torres igualó a David Villa, que fue el único jugador español que firmó este dato con el Barcelona desde 2010, tal y como comentó la fuente anteriormente mencionada. Por otra parte, el delantero del conjunto de Hansi Flick se convierte en el cuarto mejor goleador de toda Europa, quedando muy cerca de los 15 que lleva Harry Kane, los 16 de Mbappé y los 17 de Haaland. El técnico alemán decidió darle continuidad al buen momento de forma del futbolista de 25 años y completar el partido entero contra el Betis, dejando a Lewandowski en el banquillo de La Cartuja sin jugar un minuto.

Ferran Torres manda un aviso a Hansi Flick y Luis de la Fuente

Ferran Torres es consciente de la importancia de esta temporada, ya que pondrá punto final con la disputa del Mundial de 2026, por lo que sus actuaciones están miradas bajo lupa por Luis de la Fuente. El técnico de la selección española confía en el delantero del Barcelona, tal y como se puede reflejar en cada convocatoria. Además, el jugador volvió a ver puerta en el último parón de selecciones, concretamente en el encuentro contra Georgia, repartiendo además una asistencia a Oyarzabal, que también tiene el cartel de titular en 'La Roja'. Sin embargo, el futbolista de 25 años también afronta una importante competencia con Lewandowski en el conjunto culé, donde Hansi Flick va distribuyendo los minutos y otorgando diferentes titularidades.