Agresión en La Cartuja a un hincha barcelonista e incidentes con el padre de Lamine Yamal

Un seguidor culé recibió una bofetada de uno verdiblanco tras celebrar un gol en la grada, mientras que la provocación de Mounir Nasraoui obligó a intervenir a la seguridad del estadio

Hoy, su hijo actuó por dentro, de mediapunta, una reconversión celebrada por su entrenador, Hansi Flick, que agradecía la ayuda del internacional español cuando lo necesitaba, tanto por la lesión de Dani Olmo como por su deseo de hacer descansar de inicio a hombres como Frenkie de Jong y Raphinha. El extremo de padre marroquí y madre ecuatoguineana, además, se ha encontrado con un penalti regalado que era el 1-5, lo que provocó el éxtasis de su progenitor, Mounir Nasraoui, que tuvo que ser auxiliado por la seguridad del Estadio de La Cartuja al provocar enseñando su mano extendida en alusión a la 'manita' del Barça, lo que le obligó a ser reubicado durante un rato.

Otro incidente lamentable en la grada

Se ha hecho viral otro vídeo grabado desde la grada contraria en el que se observa cómo un aficionado del Real Betis golpea con el puño en la cara a otro del Barça cuando éste celebraba un tanto de los visitantes. Aunque algunos tratan de sujetar al agresor y otros le reprenden tras esa injustificable acción, ha habido aplausos también de un pequeño sector cercano al incidente, una actitud, sin duda, reprobable. Hay que recordar que el encuentro no había sido declarado de Alto Riesgo y que, como es habitual, había seguidores culés no ya en la zona delimitada para la afición foránea, sino mezclados entre los anfitriones.

No se batió el récord de asistencia en La Cartuja

Los encuentros ante el Real Madrid y el FC Barcelona, así como los derbis ante el Sevilla FC, suelen ser los que más público reunían en el Benito Villamarín, así que se esperaba con ganas el encuentro de este sábado, además a una hora mucho más razonable para la asistencia de niños que las habituales nueve de la noche. Sin embargo, quizás los altos precios de las últimas entradas propiciaron que no se rebasara el listón en verdiblanco del Estadio de La Cartuja, que registró, eso sí, la segunda mejor entrada de esta campaña, con 64.562 personas, superando las 64.268 del día del Girona FC (un domingo a las 16:15 horas) y otros ocho precedentes entre LaLiga y la Europa League. Todos menos el Real Betis-Athletic Club de la jornada 3, segundo partido como local en su nuevo exilio y primero un fin de semana (se jugó, aunque con mucho calor, el último domingo de agosto a las 19:00 horas). Aquel día hubo 65.222 espectadores en el otrora Olímpico de Sevilla.