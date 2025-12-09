FC Barcelona 2-1 Eintracht: Tres minutos de Koundé son suficientes

El defensa francés marcó dos goles en tres minutos para levantar un partido que se le complicó al Barça y mantener vivo el sueño del top-8

El Barça volvió a transitar por un territorio que parece haberse convertido en costumbre: el de la remontada obligada. El Eintracht golpeó primero, complicó el ánimo del Camp Nou y obligó al equipo de Hansi Flick a activar un plan de emergencia que encontró un protagonista inesperado. Jules Koundé, con dos cabezazos impecables, dio la vuelta a un duelo en el que el Barça tuvo que madurar mucho más de lo previsto. Tres puntos que mantienen intacta la pelea por entrar entre los ocho mejores de la Champions.

Un inicio espeso que recordó viejas heridas europeas

Flick introdujo varios cambios buscando piernas frescas, pero la primera parte fue un puzle sin forma. Lamine Yamal, vigilado de cerca por Nathaniel Brown y Chaibi, apenas encontró espacios; Pedri y Fermín no lograban activar líneas de pase y Lewandowski apareció poco. El Eintracht, consciente de su fragilidad defensiva después del doloroso 6-0 en Leipzig, juntó líneas, ralentizó el ritmo y apostó por un partido áspero, lleno de interrupciones.

El plan alemán funcionó. El Barça monopolizó el balón, pero sin profundidad real. Y cuando peor estaban las sensaciones, llegó otra escena conocida: un error en salida permitió a Brown romper líneas, encontrar a Knauff en velocidad y dejar al Barça congelado con un 0-1 que levantó murmullos en el estadio. Joan García evitó el desastre antes del descanso con una parada clave a Skhiri que pudo ser el 0-2 y cambiar el guion por completo.

Rashford activa al Barça y Koundé firma su primer doblete como profesional

Flick movió ficha al descanso: Fermín fuera, Rashford dentro y Raphinha al centro. La reacción fue inmediata. En el primer minuto, Chaibi tuvo el segundo para el Eintracht, pero Joan García volvió a salvar al Barça. Y en la jugada siguiente, Raphinha rozó el empate con un remate alto que despertó a la grada.

La ola azulgrana ya estaba en marcha. A los cincuenta minutos, Rashford trazó un centro perfecto desde la derecha y Koundé apareció como un nueve puro para empatar el partido. El Camp Nou estalló. Y tres minutos después, el defensa francés repitió la fórmula: esta vez fue Lamine Yamal quien puso un centro exquisito y Koundé, imperial en el salto, cabeceó el 2-1 que cambió el sino del encuentro.

Un final tenso, Joan García seguro y un Camp Nou que vuelve a creer

El Barça buscó el 3-1 sin precipitarse, pero la puntería no acompañó. Ferran agitó el tramo final y Pedri, más suelto, serenó los ataques ante un Eintracht que, pese a sus carencias, nunca dejó de amenazar a la contra. Joan García, muy seguro en el juego aéreo, sostuvo al equipo cuando las piernas empezaron a pesar.

El marcador no se movió, pero sí la confianza de un Barça que vuelve a entender que los partidos grandes también se ganan desde el sufrimiento. Con esta victoria, el top-8 ya no es un sueño tan remoto sino un objetivo real.

Ficha técnica:

Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde (Christensen, min.89); Eric García, Pedri; Lamine Yamal (Roony, min.89), Fermín (Rashford, min.46), Raphinha (De Jong, min.66); y Lewandowski (Ferran Torres, min.66).

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Doan (Ngankam, min.89), Larsson (Dahoud, min.68), Chaibi (Bahoya, min.77), Skhiri, Götze (Can Uzun, min.77); y Knauff (Wahi, min,68).Goles: 0-1: Knauff, min.21. 1-1: Kounde, min.50. 2-1: Kounde, min.53.

Árbitro: Davide Massa (ITA). Mostró tarjeta amarilla a Knauff (min.28), Lamine Yamal (min.56) y Gerard Martín (min.61).

Incidencias: Partido de la jornada 6 de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Spotify Camp Nou ante 38.439 espectadores, unos 2.300 aficionados del Eintracht